Amazon, le nouveau démiurge mondial ?

La multinationale, forte d’un demi-million d’employés, a vu son bénéfice s’envoler de 50% au premier trimestre. La société de Jeff Bezos n’a bientôt plus rien à voir avec un site d’e-commerce classique et ne cesse d’entrer dans de nouveaux marchés.

Rien ne semble résister à Amazon. La multinationale n’a plus rien à voir avec le site de vente en ligne de livres lancé en 1994. Le groupe basé à Seattle (Washington) se diversifie de plus en plus rapidement, de la mode aux assistants personnels, en passant par la navigation sur Internet dans les pays en voie de développement. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Amazon a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes: son chiffre d’affaires a progressé de 43% sur un an, à 51 milliards de dollars (50,4 milliards de francs), pour un bénéfice net en hausse de 50%, à 4,5 milliards.

Désormais régulièrement profitable après des années de perte, Amazon a intérêt à accélérer sa diversification. «N’importe quelle opportunité dans laquelle le groupe investira lui apportera des marges plus élevées que son activité de distributeur, à très faible marge», indiquait un analyste de la société d’investissement Macquarie Securities dans une note. Voici les cinq domaines principaux dans lesquels la multinationale veut s’étendre.

Si Amazon est rentable, c’est grâce à elle. Amazon Web Services (AWS), la division cloud du groupe, représente aujourd’hui 10% du chiffre d’affaires du groupe et lui a apporté, à elle seule, 1,4 de son 1,9 milliard de résultat opérationnel. «AWS a eu l’avantage rare d’être là sept ans avant les concurrents», a commenté Jeff Bezos, directeur du groupe. La filiale détient 44% du marché du cloud mondial et ne cesse de s’étendre en bâtissant de nouveaux centres de données. Pour louer de l’espace de stockage et de la puissance de calcul à plus d’un million de clients. Mais aussi pour faire tourner ses propres services de vidéo et musique en ligne.