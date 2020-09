La Chine, maître du jeu de l'intelligence artificielle ?

Ce service futuriste est proposé aux 166 millions de clients de l’assureur chinois Ping An. Le conglomérat, fondé en 1988 à Shenzhen, est actuellement le numéro un mondial de l’assurance, devant l’allemand Allianz et le français Axa. En 2017, ses revenus se sont élevés à 975 milliards de yuans (153 milliards de francs).

«Sa particularité est d’avoir investi massivement dans le développement d’outils d’intelligence artificielle», relève Paul Haswell, du cabinet d’avocats hongkongais Pinsent Masons, qui suit cette entreprise de près. La société a notamment développé un logiciel d’analyse des micro-expressions faciales, comme les clignements de l’œil ou les tics involontaires. Elle s’en sert pour étudier les déclarations de sinistre que ses assurés lui envoient par vidéo, afin de détecter s’ils disent la vérité.

Ping An possède aussi un bras médical, appelé Good Doctor. Ses algorithmes peuvent analyser les photos que lui envoient les patients pour diagnostiquer 23 affections simples, comme l’eczéma ou la maladie pied-main-bouche. Elle possède aussi un outil qui examine les radiographies pour détecter la présence de nodules signalant un cancer du poumon, bien avant que ceux-ci ne soient détectables par un humain.

«L’intelligence artificielle est particulièrement efficace lorsqu’il s’agit d’analyser des images, que ce soient des radios, des photos de problèmes dermatologiques ou de l’imagerie générée lors de l’examen de tissus au microscope», fait remarquer Jean Gabriel Jeannot, médecin et spécialiste de la santé numérique.

Good Doctor propose aussi des consultations en ligne avec un réseau composé de plus de 1000 médecins et permet de prendre rendez-vous dans l’un des 3100 hôpitaux ou l’une des 1100 cliniques qui lui sont affiliés. L’app vend en outre des médicaments et des compléments alimentaires. Et elle comprend un forum sur lequel les internautes peuvent discuter sur des questions de santé. L’énorme quantité de données médicales générées par l’app pourrait à terme être utilisée pour alerter les autorités quant à la présence d’un début d’épidémie et permettre la mise en place de mesures préventives, promet l’entreprise.