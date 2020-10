Algérie: l'armée mise à genoux ?

Le Président Bouteflika, avec les changements qu’il a opéré au sein de l’armée, continue son entreprise de professionnalisation de cette dernière en inscrivant son action dans les prérogatives strictes qui lui sont définies par la constitution. C’est ce qu’a rapporté l’agence Reuters, le 3 septembre, citant des sources diplomatiques et militaires.

La vague de changement ayant ébranlé l'Armée nationale populaire (ANP), décidée par le Président Abdelaziz Bouteflika suite à la saisie, le 29 mai, de 701 kg de cocaïne dans le port de la ville d'Oran, aurait pour but le parachèvement de sa professionnalisation et consacrerait son retrait définitif de la vie politique du pays. C'est ce qu'ont confié le 3 septembre des diplomates occidentaux et des anciens hauts gradés des services de renseignement algériens, ayants requis l'anonymat, à l'agence Reuters.

Les changements au sein de l'ANP, considérée comme le véritable détenteur du pouvoir en Algérie, qui fait et défait même les Présidents, depuis l'indépendance du pays le 5 juillet 1962, sont ceux qui ont fait couler le plus d'encre. Selon ces sources diplomatiques, le limogeage d'une dizaine de généraux au sein de l'institution militaire «s'inscrivent dans le cadre des réformes entamées depuis quelques années par le chef de l'État pour une plus grande professionnalisation de l'armée».

«La fin de la mainmise de l'armée sur le pays risque de prendre du temps. Or, les premiers résultats [de la réforme] sont très visibles. Les limogeages qui, d'habitude, soulevaient des vents de polémique deviennent une simple routine», ont-elles estimé.

S'exprimant sur le même sujet, un ancien officier des services de renseignement algériens, a affirmé que «les militaires avaient l'habitude de limoger et non pas d'être eux-mêmes limogés!».

Selon Reuters, en concentrant le pouvoir entre ses mains au détriment des militaires, le Président Bouteflika aurait fait de son plus proche cercle dont font partie son frère cadet Saïd, le Premier ministre Ahmed Ouyahia et le ministre de l'Intérieur Nouredine Bedoui, le principal centre de décision dans le pays.

Dans son édition du 4 septembre, le site d'information Algeriepatriotique avait estimé que les déclarations des sources diplomatiques occidentales et des anciens officiers des renseignements algériens citées par Reuters «tranchent avec les commentaires des principaux soutiens du pouvoir, selon lesquels ces changements (…) s'inscrivent dans le cadre d'un processus "normal ", destiné à injecter du sang neuf dans ces institutions». «(…) au contraire, (…) ces changements traduisent une volonté de "rééquilibrer" les pouvoirs entre l'institution présidentielle et l'institution militaire», continuait le site.

Pour rappel, l'affaire de la saisie de la cocaïne le 29 mai dernier dans le port d'Oran par les forces navales a suscité une vague de changements dans les corps constitués de l'État algérien, touchant en premier lieu la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la gendarmerie nationale pour finir par l'ANP.