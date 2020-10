ISWAP, la faction la plus radicale de Boko Haram ?

"La trahison est un crime impardonnable punissable de mort au sein de Boko Haram et Nur a été mis à mort sur la conviction qu'il a pris la rançon et l'a cachée", a déclaré l'une des personnes interrogées.

"Nous nous attendons désormais à voir davantage de violence de la part de ces éléments radicaux", a-t-elle ajouté.

Même s'il est vivant, Nur est tenu à l'écart, et son bras droit, Abou Mosab Al Barnawi, qui dirige l'ISWAP, serait lui-même menacé.

Al-Barnawi, le fils du fondateur de Boko Haram, Mohammed Yusuf, a toujours été considéré comme une "vitrine", laissant Nur diriger les opérations stratégiques.

Les commandants les plus radicaux auraient désormais choisi un nouveau chef qu'ils appellent "Amirul Jaish" ("commandant en chef" en arabe).

C'est dans ce contexte de tensions que la sage-femme de la Croix-Rouge a été exécutée. Les combattants ont fait une "demande scandaleuse (de rançon)", selon des informateurs au sein du groupe, dont le montant était "irrecevable", et a été ignorée par les autorités.

La jeune femme a été tuée en signe d'avertissement.

ISWAP domine les rives du lac Tchad dans l'Etat du Borno tandis que la faction dirigée par Shekau est concentrée autour et au sein de la forêt de Sambisa.

Les discussions sur un éventuel rapprochement du groupe, qui est divisé depuis le mois d'août 2016, ont été envisagées à plusieurs reprises, mais n'ont pas abouti jusqu'à présent.

Le conflit entre l'armée nigériane et les insurgés islamistes a fait plus de 27.000 morts dans le nord-est du Nigéria depuis 2009, et dans ce contexte de tensions et en vue des élections générales en février 2019, tous les experts craignent une grave escalade des violences.