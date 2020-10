MBZ, inspirateur de MBS ?

Mohammed ben Salmane (MBS) le Saoudien et Mohammed ben Zayed (MBZ) l’Émirien, partagent un point commun : l’un et l’autre gouvernent leurs pays alors qu’ils ne sont que des dauphins. D’autre similarités justifient que l’on réunisse leurs portraits : la tendance à l’autocratisme, les rêves de puissance, et enfin une certaine conception du politique et de la société. Sur ce dernier point, il parait assuré que le plus ancien des deux Mohamed, MBZ, a influencé le plus jeune dans la carrière, MBS.

Les Émirats souffrent comme les autres pays arabes du Golfe de l’absence de règles de succession établies. Les luttes pour le pouvoir y sont donc structurelles. Elles mettent aux prises un nombre restreint de descendants de Cheikh Zayed, le fondateur de la Fédération, à l’inverse de la pléthore de prétendants saoudiens par exemple. Depuis la disparition en 2004 du "père de la nation", le cheikh Khalifa ben Zayed est l’émir d’Abu Dhabi et le président de la Fédération. Depuis l’accident cérébral dont a été victime le cheikh Khalifa en 2014, un autre fils de Zayed, Mohammed, gouverne le pays. Il n’occupe toutefois aucune fonction fédérale et n’est que le second personnage de son émirat, Abu Dhabi, dont il préside le Conseil exécutif (gouvernement). Il n’en parait pas moins animé d’une soif inextinguible de pouvoir et de reconnaissance.

Sa conception de l’exercice du gouvernement est certainement marquée par un père archétype du patriarche, d’une dureté telle avec ses dix-neuf fils qu’il en jeta un en prison pour une affaire de drogue. La figure tutélaire du père de la nation se profile chaque nuit sur le curieux mémorial aménagé en avril dernier sur le rond-point qui donne accès au palais de Khalifa, tel un spectre lumineux planant sur la ville. Persuadé d’avoir été le fils favori de Zayed, MBZ a pour espoir suprême de l’égaler, si ce n’est de le dépasser. Il juge devoir respecter les volontés paternelles en matière de succession : c’est pourquoi il n’écarte pas Cheikh Khalifa des fonctions officielles, comme, à 57 ans, il pourrait le faire.

Une autre raison pour MBZ de ne pas toucher au cheikh Khalifa réside sans doute dans son souhait de réserver la fonction de prince héritier d’Abu Dhabi à son fils Khaled, au détriment de Sultan et Mohammed, les fils de l’émir Khalifa, mais aussi de ses cinq petits frères utérins, Hamdan, Hazza’, Tahnoun, Mansour et Abdallah, dont il neutralise ainsi les ambitions éventuelles. Il laisse le temps de s’affirmer à Khaled, dont la date de naissance n’a pas été rendue publique, mais qui aurait le même âge que le prince héritier d’Arabie saoudite (32 ans). Ce pourrait être là d’ailleurs une des raisons du coaching de celui-ci par MBZ. Nommé général en un temps record après ses études à Sandhurst, Khaled a débuté sa carrière dans la Sécurité d’État, dont il est devenu le chef en février 2016. On le compare déjà à son père.

MBZ se voit comme un personnage d’épopée, à l’instar de son père aux pieds nus éliminant son frère Shakhbout pour accéder au pinacle d’un État forgé par sa volonté, puis devenir un sage écouté de ses pairs. Il lui fallait, quant à lui, éliminer de la course au pouvoir ses deux demi-frères aînés Khalifa et Sultan. Comme dans les contes, le héros d’Abu Dhabi sort vainqueur d’épreuves successives grâce à ses qualités exceptionnelles et à un adjuvant de poids, en l’occurrence sa mère Fatima, l’ex-favorite, génitrice des "Fatimides" et seule épouse que Zayed n’ait pas répudiée. La cohésion des Fatimides semble assurée tant que Cheikha Fatima restera en vie. Objet d’une vénération publique orchestrée par son aîné adoré, la "mère de tous les Arabes" exerce en effet un fort ascendant sur ses fils, alors qu’elle n’apparaît jamais et que son visage est inconnu du public.

Contrairement à son père, MBZ n’a pas limité le recrutement de ses proches collaborateurs aux grandes tribus, dont il a cherché à s’émanciper. Pour l’administration quotidienne de l’État, il a établi un faisceau de collaborateurs technocrates révocables à tout moment, qui lui doivent tout. Il les cloisonne et les met en concurrence pour éviter qu’ils ne tissent des solidarités horizontales. Nombre d’entre eux dirigent des entités rattachées à sa personne, qui rabaissent les ministères et leurs titulaires à des fonctions d’exécution. La longue histoire de règlements de comptes violents au sein des familles régnantes de la région explique la priorité donnée à la sécurisation de son entourage.

Est-ce son ambition qui a poussé MBZ vers la carrière militaire ? Une composante de base de son pouvoir, peut-être la principale, est bien l’armée. Formé à Sandhurst, MBZ a une véritable fibre militaire, qui impressionne ses hommes et lui vaut un certain respect de ses pairs étrangers. Il a bâti au fil des ans une clientèle sans pareille : hypertrophiée, l’armée émirienne emploie au moins 6 % de la population active masculine. L’armée constitue de loin le premier canal de redistribution de la rente aux émirats dépourvus de pétrole du nord de la fédération (Sharjah, Ajman, Oum Al-Qaywaïn, Ras al-Khaïmah et Foujeïrah), qui comptent pour le gros de la troupe et se trouvent dès lors pieds et poings liés face à MBZ. Celui-ci a concentré les garnisons à Abu Dhabi et Dubaï, pour substituer l’allégeance à la nation aux attaches locales ou tribales. Bâtir une armée dans une fédération aussi lâche et aux localismes prononcés était un tour de force dont MBZ tire un prestige et une aura fédérale sans égal. C’est par ce biais qu’il peut se targuer de parachever l’œuvre de bâtisseur d’État de son père, en forgeant une nation enrégimentée.

Héritage paternel, son obsession pour la discipline le conduit à rêver d’un pays qui serait une vaste caserne, en contraste avec l’anarchie bédouine. Prendre MBZ pour un bédouin car il est féru de fauconnerie serait un contresens, tant il aspire à un ordre citadin techniciste sur le modèle de Dubaï. Il veut rompre avec la saga bédouine de son père, anachronique dans l’un des pays les plus urbanisés du monde. Il est le premier dirigeant à avoir instauré un service militaire dans des sociétés du CCEAG (Conseil de Coopération des États du Golfe) rétives au type d’efforts qu’implique l’entraînement militaire. Amateur de manœuvres militaires spectaculaires, MBZ satisfait un désir d’étalage de puissance dont ses critiques disent qu’il frise la mégalomanie. La menace iranienne, apparue dès la naissance de la Fédération (occupation des trois îles émiriennes du Golfe en 1971) constitue paradoxalement son meilleur atout, car elle justifie la priorité donnée à l’équipement de l’armée.

Or, MBZ a très longtemps eu pour obstacle majeur l’accaparement du secteur pétrolier et de son appendice financier par Khalifa et ses partisans, qui lui barraient l’accès au nerf de la guerre. Grâce au système de la compensation (offset en anglais, mubadala en arabe), MBZ a habilement instauré un canal financier géré par un organisme ad hoc sur lequel il a bâti une autonomie financière et grâce auquel il a composé une équipe d’hommes liges, les Mubadala boys. On voit combien la montée en puissance de MBZ a été ardue, ce qu’elle a exigé de persévérance et de batailles obscures dans les couloirs du pouvoir économique et financier autant que politique.