L'Arabie Saoudite produit-elle des missiles balistiques ?

Des images satellite laissent penser que l’Arabie saoudite, qui ne possède pas d’armes nucléaires, aurait construit sa première usine de missiles balistiques, selon The Washington Post.

L'Arabie saoudite aurait construit sa première usine de missiles balistiques, suggère The Washington Post, se référant à des images satellite montrant un mystérieux site situé sur la base d’a ​Les images ont été fournies par Planet Labs, une entreprise américaine qui fabrique et exploite des nano-satellites de type CubeSat.

Elles mettraient en évidence un terrain d’essai et un atelier de production de moteurs-fusée qui utiliserait du propergol solide, d’après ce média qui cite deux experts en armement, Michael Elleman, spécialiste de Défense anti-missile à l'Institut international d'études stratégiques (IISS), et Joseph Bermudez du Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington.

L’Arabie saoudite ne possède pas d’armes nucléaires. Ainsi, les missiles, que cette usine fabriquerait, seraient armés de bombes conventionnelles. Mais si le royaume développait des armes nucléaires, alors une usine de ce type pourrait en fabriquer les vecteurs, note The Washington Post.

Un porte-parole de l'ambassade saoudienne à Washington a refusé de commenter la nature des installations repérées à la base d’al-Watah. Le Pentagone, le département d'État et la CIA ont aussi refusé de s’exprimer à ce sujet, précise le média.