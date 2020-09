Pourquoi la Russie a vendu l'Alaska ?

Alors que Donald Trump a récemment manifesté son intérêt pour l’achat du Groënland, il est intéressant de se rappeler que l’Oncle Sam avait déjà acquis par une transaction ses premiers « arpents de neige » auprès de la Russie. Et que celle-ci lui avait volontairement vendu ses possessions le considérant alors comme le meilleur interlocuteur pour cette opération.

Les Russes sont partis à la conquête de la Sibérie à partir du XVIe siècle. Cette expansion devait les amener à découvrir l’Alaska en 1741 avec l’expédition de Vitus Bering. Toutefois, il faut attendre 1784 pour qu’une première colonie soit créée par Grigori Chelikhov.

Les Russes viennent rapidement à bout des résistances autochtones, avec notamment la bataille de Sitka en 1804. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’est implantée la capitale de la province, sous le nom de Novo-Arkhangelsk. En ayant le champ libre, ou presque, ils contrôlent un territoire assez vaste, et l’avant-poste de Fort Ross, en Californie, va même se trouver au contact des Espagnols. Sur la côte ouest du continent, ce n’est pas encore les États-Unis. La mise en valeur est assurée par la Compagnie russe d’Amérique, créée en 1799, et passée sous le contrôle direct de l’État en 1818. Toutefois, le contrôle de ces vastes étendues peu peuplées reste superficiel, et la Compagnie, mal gérée, se révèle être une charge pour les Russes.

Mais c’est à 10 000 km de là que le sort de la région va être scellé. En effet, en 1856, l’Empire russe a perdu la guerre de Crimée contre une coalition de plusieurs États, parmi lesquels le Royaume-Uni. Or l’Alaska est un point de contact avec la Perfide Albion, présente au Canada. Et elle pourrait y ouvrir un front en cas de nouveau conflit, et cette situation serait très difficile à gérer pour Saint-Pétersbourg.