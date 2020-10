Bahreïn, l'anti-Dubaï ?

Le long des eaux du golfe Persique, les gratte-ciel aux lignes futuristes succèdent aux grues des chantiers pharaoniques. Sous les larges avenues encombrées de voitures japonaises, les centres commerciaux souterrains protègent du soleil les riches clientes, voilées ou non. Elles hésitent entre Cartier et Van Cleef and Arpels. Le jeudi et le vendredi, fériés en Arabie, des milliers de Saoudiens arrivent par le pont routier de 25 kilomètres pour s'encanailler dans les restaurants et bars à la mode. Autant d'images qui évoquent Dubaï, l'émirat frappé par la folie des grandeurs. Mais nous sommes ici sur l'île de Bah­reïn. «La confusion avec Dubaï, c'est ce que Bahreïn ­redoute par-dessus tout !» clame un analyste financier connaisseur du Golfe.

La crise financière suivie de la quasi-faillite du conglomérat ­Dubai World, fin 2009, a eu des ­retombées sur Bahreïn. Des projets immobiliers comme l'hôtel Four Seasons ont été suspendus. Les investisseurs internationaux se méfient de toute la région.

La plupart des banques bahreïniennes ont accusé des baisses de profit, voire des pertes. Mais «aucune banque n'a fermé en 2009», assure Abdul Rahman al-Baker, directeur chargé des institutions financières à la Banque centrale de Bahreïn. L'autorité bancaire a tout de même mis, l'été dernier, sous tutelle deux banques saoudiennes établies dans l'île, Awal Bank et l'International Banking Corporation, aux ratios d'endettement excessifs.

«Dubaï, c'est une fontaine de champagne de dettes», résume un Français expatrié. «Chez nous, à Bahreïn, il n'y a pas de bulle», assure Kamal Ahmad, président de l'Economic Development Board (EDB), l'organisme public chargé d'orchestrer la stratégie de développement du pays. Les projets immobiliers comme la marina géante de Durrat al Bahrein, répondent à une demande, pas à du vent, assure Ahmad.

Pour limiter les risques de surchauffe, début 2008, la banque centrale a limité à 40 % la part d'investissements des banques dans l'immobilier.

«À Bahreïn, on ne fait pas de bling-bling, mais de la culture», vante une brochure officielle. La différence avec les émirats tient à l'histoire et à la géologie. Beaucoup moins riche en hydrocarbures que ses voisins, Bahreïn a été contraint de diversifier son économie avant les autres. Le petit royaume a pris la relève du Liban, l'ex-«Suisse du monde arabe», à la faveur de la guerre civile de 1975 et du choc pétrolier. Il s'agissait de placer l'afflux de pétrodollars. Aujourd'hui, les services financiers pèsent plus lourd que le pétrole dans l'économie (voir infographie). Le petit royaume héberge plus de 400 banques et institutions financières.