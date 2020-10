Arabie Saoudite : l'homme qui valait 2000 milliards ?

Gérant le fonds souverain d'Arabie saoudite depuis 2015, Yasir Al Rumayyan est aussi le président du géant pétrolier Aramco qui vient d'entrer en Bourse. Figure emblématique de la nouvelle génération de dirigeants formés à l'anglo-saxonne, il semble avoir été placé à ce poste pour rassurer les investisseurs occidentaux que Mohammed ben Salmane, le prince héritier au double visage, inquiète.

Depuis septembre dernier, il cumule la casquette de directeur du Public Investment Fund (PIF), un des plus importants fonds souverains au monde , dont les actifs dépassent 300 milliards de dollars, avec celle de président d'Aramco, la compagnie pétrolière qui vaut 1 700 milliards de dollars en Bourse . « Yasir Al Rumayyan est le bras financier de Mohammed ben Salmane, commente François Gouyette, ambassadeur de France à Riyad. Mais quel est son pouvoir de décision ? » C'est parce que l'ombre du prince héritier plane sur l'entrée en Bourse record d'Aramco que la marge de manoeuvre de cette figure emblématique de la génération « MBS » soulève quelques interrogations.

Début décembre, le géant pétrolier a introduit 1,5% de son capital sur le Tadawul (la place financière saoudienne). Même s'il s'agit de l'entreprise la plus lucrative du monde avec plus de 110 milliards de dollars de bénéfice en 2018, l'opération s'est révélée délicate. « Pour investir, il faut avoir confiance. Or quand la gouvernance pose question, c'est compliqué », commente un ancien employé. « Plus que jamais, l'entreprise donne l'impression de se confondre avec les intérêts de la famille Saoud, le conseil d'administration n'ayant plus guère d'influence sur la stratégie. » Cela n'a pas toujours été le cas.

Loin de rassurer, la nomination d'Al Rumayyan a renforcé ce sentiment : il ne serait que l'exécutant des caprices d'un prince héritier perçu comme impulsif et sans scrupules. Surtout depuis l'assassinat du journaliste d'opposition Jamal Khashoggi à Istanbul il y a deux ans. Mais enquêter sur la personnalité et le rôle réel d'Al Rumayyan n'est pas aisé. Dimanche 3 novembre, l'annonce officielle de l'introduction en Bourse d'Aramco vient de tomber, mais à Riyad comme à Dhahran, la ville côtière où se trouve le siège historique, les portes se ferment.

Le service des relations publiques, les ministères, le bureau de presse de l'ambassadeur à Paris, personne ne souhaite donner suite aux nombreuses demandes d'entretien. Il faudra promettre la discrétion pour glaner des confidences et esquisser peu à peu le portrait de ce conseiller de 49 ans apprécié du palais.

« L'élite du royaume passe généralement par l'Université du Roi Fahd du Pétrole et des Mines à Dhahran, qui est à peu près l'équivalent de notre ENA. Ensuite, ils occupent des postes de cadres au sein d'Aramco, avant d'être dispatchés à la tête des principales institutions du pays », observe François Gouyette. Mais le CV de Yasir Al Rumayyan est différent. Après un cursus de « business administration » dans une bonne université publique, il a validé un diplôme de management à Harvard et obtenu son premier poste dans une banque saoudienne à Riyad. « MBS est réputé s'entourer de gens qui lui apportent les qualifications qu'il n'a pas. Il a choisi un pur financier pour gérer la manne pétrolière du royaume », souligne Agnès Levallois, maître de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique.

L'ancien employé d'Aramco confirme : « La compagnie avait toujours présenté une gouvernance traditionnelle : des professionnels des hydrocarbures à la direction opérationnelle, que la famille royale laissait relativement autonomes. » Ce changement de profil, et surtout le rapprochement avec le fonds PIF, qui va gérer les revenus de l'entrée en Bourse, montrent que cette époque est révolue. Une révolution culturelle à bas bruit, dont tous les rouages ont été conçus pour servir Vision 2030 , le plan destiné à faire sortir le pays d'une économie reposant exclusivement sur sa rente pétrolière historique pour le plonger de plain-pied dans la compétition globale.

Dans ce contexte, la nomination d'Al Rumayyan s'avère logique. « Il paraît réfléchi, il n'est pas impétueux », d'après le cadre français qui l'a connu lorsqu'il était directeur général de la banque d'investissement Saudi Fransi Capital. Mais ses choix de placements laissent deviner cependant une personnalité portée sur le risque. « C'est l'un des premiers qui a senti venir le vent de l'ouverture : il a su réveiller un fonds souverain ronronnant en investissant dans la technologie de rupture. »

Voilà comment l'Arabie saoudite, par l'intermédiaire du PIF, s'est retrouvée au conseil d'administration d'Uber, dont elle est le cinquième plus gros actionnaire. À Riyad et Jeddah, l'application de VTC a grandement facilité le quotidien des Saoudiennes, encore loin de toutes pouvoir conduire.

« Les succès du banquier et sa capacité à se projeter dans une économie mondialisée ont séduit le prince, dont il a l'oreille », poursuit l'ancien employé d'Aramco. D'autant que la jeunesse, très connectée, est fan des nouvelles technologies, enchantée par chaque innovation qui arrive sur le territoire. « Les Saoudiens sont parmi les plus grands utilisateurs de Twitter, au point que la communication gouvernementale a complètement basculé sur les réseaux sociaux », confirme un diplomate français. « Le pouvoir a préféré s'emparer de ces nouveaux espaces de discussion plutôt que de risquer d'être débordé par eux. »

Al Rumayyan, encore lui, a fait revenir les salles de cinéma dans le royaume, trente-cinq ans après leur fermeture par les oulémas (chefs religieux). « Une punition envers le pouvoir pour ses ardeurs libérales d'alors », raconte Hamadi Redissi, professeur de sciences politiques à l'université de Tunis. Après la signature d'un accord entre le PIF et AMC Theatres, le plus gros opérateur au monde, une première salle a ouvert ses portes en avril 2018 à Riyad, et le partenaire américain annonce 40 projets dans une quinzaine de villes d'ici à 2030. Un marché qui pèserait 1 milliard de dollars annuels.

On raconte enfin que l'influence d'Al Rumayyan a joué dans la mise en place des « e-visas » pour lancer le tourisme et, surtout, faciliter les déplacements d'affaires. L'administration s'est mise en ordre de bataille, et dès le 27 septembre, les ressortissants de 49 nationalités ont bénéficié d'une procédure simplifiée. Cinq minutes après avoir réglé les frais par carte bancaire, un mail arrive avec le sésame. Y compris pour les femmes seules.

Alors que le royaume semble en phase d'ouverture rapide, pourquoi donc verrouiller la communication ? « La période n'est pas favorable pour le secteur pétrolier, et le royaume n'a jamais eu bonne presse. Aucun faux pas n'est permis, surtout maintenant », commente l'ancien employé de la richissime compagnie. Les raisons de douter se sont accumulées pour les potentiels actionnaires, faisant baisser la valorisation d'Aramco à 1 700 milliards de dollars, par rapport au chiffre totem annoncé par Ben Salmane en 2016 de 2 000 milliards…

Mode de calcul contesté, basé sur les réserves plutôt que sur le cash-flow, instabilité géopolitique sur fond de guerre coûteuse au Yémen et volatilité des cours du pétrole ont dissuadé les Japonais de JXTG d'investir, alors même qu'ils figurent parmi les plus gros acheteurs de brut auprès d'Aramco. D'après les déclarations des dirigeants à Tokyo, le repoussoir tient en un mot : la transparence. Les Saoud ne semblent pas prêts à ouvrir totalement les livres de comptes malgré les efforts d'Al Rumayyan pour convertir le royaume aux codes de la finance mondiale. « Je ne suis pas inquiet sur ce point », confie Willem-Paul Swanborn, gestionnaire stratégique du portefeuille Moyen-Orient chez Pega Systems, qui fournit son logiciel de relation client à des ministères clés du royaume.

Rencontré à Riyad en marge d'un Salon sur les entreprises digitales, il poursuit : « Avec l'automatisation des process, il y aura moins d'espace pour l'intervention humaine et le maquillage des registres. La transparence viendra avec la modernisation. Parfois, la technologie réussit là où la politique a échoué », conclut-il. Ce serait, précisément, le pari d'Al Rumayyan.

Mais c'est à une heure de Riyad que se trouve l'épicentre des angoisses de la monarchie. Dans la province orientale d'Ach-Charqiya, à Abqaiq, l'un des principaux gisements du pays. En partant de Dammam par le car, avec les ouvriers pakistanais, on finit par longer le vaste champ d'extraction parsemé de panneaux solaires, témoins des préoccupations de l'époque. C'est ici que, le 14 septembre dernier, des drones ont ciblé les puits d'Aramco, ainsi qu'à Khurais, à seulement 160 km de Riyad . Une attaque revendiquée par les Houthis yéménites, et attribuée par les Saoudiens aux Iraniens. Paralysant 5% du volume mondial de brut, elle a entraîné la chute de production la plus brutale de l'histoire, et fait grimper le cours du brent de 10% en 48 heures.

Les travaux de réparation ont démarré immédiatement, et dans les colonnes du quotidien anglophone Arab News, rarement critique envers la monarchie, on estime que tout est revenu à la normale. Etonnamment, hormis les contrôles d'identité habituels préalables à tout déplacement, pas de présence militaire visible ni de mesure de sécurité particulière aux abords d'installations si sensibles. « Ca a été la panique. Aujourd'hui encore, si cela devait se reproduire, j'ai l'impression que nous serions dans la réaction plus que dans l'anticipation », affirme un manutentionnaire saoudien, un chiite originaire de Khobar.

Cette minorité, la plus représentée dans cette région - qui est aussi le coeur pétrolier du pays - n'a pas accès aux mêmes opportunités économiques que les sunnites. Régulièrement, des mouvements de contestation secouent les villes de la province. « Je travaille à remettre en état les installations, et je me demande parfois pourquoi je prête main-forte à ce pouvoir au lieu de partir. Mais les choses changent tellement vite… » C'est l'espoir de beaucoup, que la volonté de modernisation du prince soit sincère, que l'Arabie saoudite laisse derrière elle certains archaïsmes.

« La génération MBS ? Une bulle spéculative ! » moque un entrepreneur de Jeddah. « Ils n'ont aucune vision, d'ailleurs on ne leur demande pas d'en avoir. Pourquoi voulez-vous qu'ils donnent des interviews ? Ils ne sont comptables de rien. » Agacé par l'environnement fiscal instable et le train des réformes, il se plaint aussi du manque d'accès à la culture, « et je ne parle pas de l''entertainment' américain, mais de ce qui permet de développer un esprit critique ! Peut-être que Yasir Al Rumayyan fait des suggestions. Mais dans le sens de ce que veut Ben Salmane, et l'ordre vient toujours de lui. » Agnès Levallois confirme : « Qui est réellement proche de MBS ? Ceux qui appliquent ses volontés. »

« Disons que l'ouverture économique et la libéralisation sociétale ne vont pas toujours de pair avec la démocratisation, dont il n'a jamais été question », confirme Hamadi Redissi. « Les Saoud traversent une crise de légitimité, parce que le roi Salmane a imposé MBS, son fils, au mépris de la loi adelphique de succession [entre frères]. Quant aux oulémas, ils représentent une autorité religieuse ringardisée, débordée sur sa droite par les djihadistes de l'Etat islamique et sur sa gauche par d'authentiques libéraux. » L'autorité est donc plus que jamais centralisée, en témoigne l'accélération des arrestations de voix critiques dans le royaume.