Arabie Saoudite : les femmes ont-elles plus de droits ?

Si l'Arabie saoudite s'est ouverte depuis plusieurs années à la mondialisation, le pays reste frileux à l'idée de modifier certaines lois inégalitaires entre les sexes. Le 8 décembre, l'une de ces restrictions, en place depuis des décennies, a pourtant été levée.

Les autorités ont annoncé sur Twitter que les restaurants du pays ne seraient plus obligés d'avoir des entrées séparées selon le sexe. Jusqu'à présent, le plus grand pays de la péninsule arabique exigeait que tous les restaurants et cafés aient une entrée pour les familles et les femmes seules, et une autre réservée aux hommes. À l'intérieur, les femmes sont généralement isolées des hommes par des palissades.

Les chaînes internationales installées dans le pays, comme Starbucks par exemple, ne faisaient pas exception. En 2016, le géant américain avait été critiqué pour avoir interdit l'accès de l'un de ses restaurants aux femmes, faute d'un mur de séparation à l'intérieur du café.

Pour autant, ce changement de cap n'a pas d'effet contraignant et les restaurants saoudiens auront le choix de maintenir ou non ces entrées distinctes. Aucune annonce n'a été faite indiquant la fin de cette ségrégation dans les établissements publics, comme les écoles et les hôpitaux, où femmes et hommes demeurent séparé·es.

Inflexible pendant des décennies, l'Arabie saoudite assouplit progressivement le très strict système de «tutorat» auquel sont soumises les femmes du royaume, notamment sous l'impulsion du roi et du prince héritier, Mohammed ben Salmane.

En dépit de plusieurs réformes –comme l'ouverture du droit de vote aux femmes, l'autorisation de conduire une voiture ou de voyager à l'étranger sans la permission d'un tuteur– il reste à l'égalité des sexes dans le pays un long chemin à parcourir.