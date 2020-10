La Chine et le Pakistan se sont accordés sur le lancement d’un système de « Corridor vert », qui permettra de faciliter les procédures bilatérales de dédouanement exclusivement pour les produits agricoles, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère chinois du Commerce (MOFCOM).

Ce « Corridor vert » sera établi entre le col de Khunjerab en Chine et le col de Sust au Pakistan. La simplification des procédures de dédouanement et l’amélioration future des infrastructures de transport devraient permettre d’importer à l’avenir davantage de produits agricoles depuis le Pakistan.

L’agriculture est un secteur crucial dans l’économie pakistanaise. Selon les statistiques du MOFCOM, le secteur agricole a enregistré une croissance de 3,8 % et représenté 24 % du PIB du Pakistan en 2017-2018.

« Alors que la Chine est en train de devenir le plus grand importateur de produits agricoles au monde, cette demande croissante va permettre de stimuler le secteur agricole pakistanais », explique Zhou Rong, un chercheur à l’Institut de Chongyang pour les études financières affilié à l’Université Renmin de Chine.

« Les principales importations de produits agricoles depuis le Pakistan incluent le riz et le coton. [...] Ces importations ne constituent qu’une part très limitée du total des

importations chinoises, mais avec l’essor du marché et la standardisation des normes de production et d’inspection de la qualité, de plus en plus de produits pakistanais devraient être importés sur le marché chinois », note-t-il.

D’après le MOFCOM, le total des exportations des trois premiers produits agricoles depuis le Pakistan ne représentait en 2015 que 2 % du total des importations de la Chine. Pour que les produits pakistanais puissent entrer en grandes quantités sur le marché chinois, les transports doivent encore être améliorés parallèlement à la simplification des procédures douanières, précise Zhou Rong.