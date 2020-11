Arabie Saoudite : un millard pour les troupes US ?

Mettant en avant ses orientations géopolitiques et ses «très bonnes» relations avec l'Arabie saoudite, Donald Trump a rapporté que Riyad avait mis la main au portefeuille en échange d'un renforcement de la présence militaire américaine dans ce pays. Au cours d'un entretien diffusé le 10 janvier sur la chaîne de télévision américaine FoxNews, le président des Etats-Unis a vanté l'assise de son pays sur la scène internationale. Il a notamment abordé ce qu'il a qualifié de «très bonnes relations» entre Washington et Riyad. Et pour cause... «Ils ont déjà déposé un milliard de dollars à la banque» «Nous envoyons des troupes en Arabie saoudite et elle nous paie pour ça. [...] Nous avons de très bonnes relations avec l'Arabie saoudite», a en effet expliqué Donald Trump à son interlocutrice. Et le chef d'Etat américain d'ajouter : «J’ai dit [à l'Arabie saoudite] : "écoutez, vous êtes un pays très riche. Vous voulez plus de troupes ? Je vais vous les envoyer, mais vous devez nous payer". Ils nous payent. Ils ont déjà déposé un milliard de dollars à la banque [...] Ces pays riches doivent payer. La Corée du Sud nous a donné 500 millions de dollars, j'ai dit : "Vous devez nous aider. Nous avons 32 000 soldats en Corée du Sud qui vous protègent de la Corée du Nord. Vous devez payer"».



Afin de renforcer «la défense aérienne et antimissile du royaume», pourtant régulièrement pointé du doigt pour des violations des droits de l'Homme, voire pour des crimes de guerre, les Etats-Unis avaient annoncé le 26 septembre 2019 qu'ils s'apprêtaient à envoyer 200 militaires américains ainsi que des missiles Patriot sur le sol saoudien. «Ce déploiement renforcera la défense aérienne et antimissile du royaume des infrastructures militaires et civiles cruciales», avait alors expliqué un porte-parole du Pentagone, dans un contexte par ailleurs déjà tendu dans la région, alors que les dirigeants américain et iranien avaient évité de se rencontrer à l'Assemblée générale des Nations unies la même semaine. Des soldats saoudiens expulsés des Etats-Unis après un incident Lire aussi Drapeau des Etats-Unis. Les Etats-Unis vont déployer 200 militaires américains et des missiles Patriot en Arabie saoudite.