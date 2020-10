Arabie Saoudite : MBS serait-il un assassin ?

C’est un nouveau scandale qui secoue l’Arabie saoudite et qui rappelle à certains le meurtre de Jamal Khashoggi, ce journaliste et opposant assassiné par les autorités de son pays. Une affaire dans laquelle est mis en cause le prince héritier Mohammed ben Salman, dit MBS.

Cette fois-ci, il s’agit d’un simple citoyen saoudien abattu par les forces de l’ordre, car accusé de « terrorisme ». Sa mort soulève une vague d’indignation sur les réseaux sociaux du royaume. Son seul tort : s’être opposé à un projet de MBS.

Dans cette affaire, deux versions s’opposent. La première, celle du défunt et de ses soutiens. Il s’appelle Abdou Rahim Al Howaiti. Tout commence alors que le prince héritier Mohammed ben Salman, engagé dans la modernisation de son pays, souhaite lancer un projet touristique baptisé « NEOM » dans la région d’Abdou Rahim Al Howaiti.

Ce dernier refuse l’expropriation. Pour lui, pas question d’abandonner les terres de ses ancêtres situées dans le nord-ouest du pays, sur les rives de la mer Rouge, explique-t-il dans une vidéo. S’engage alors un bras de fer entre l’homme et les autorités. Abdou Rahim Al Howaiti aurait refus de quitter son domicile et ses terres situées au bord de la mer Rouge. Un véritable bras de fer s’est alors engagé entre l’individu et les autorités qui, malheureusement, aura mené à la mort suspecte de ce dernier. Cette version elle, est défendue par les proches d’Abdou Rahim Al Howaiti, qui assurent que le gouvernement serait derrière cette initiative.