Chine : l'avenir de l'automobile ?

La Chine est devenue le premier producteur mondial d’automobiles. L’industrie chinoise domine la production de véhicules électriques et elle ne cache plus aujourd’hui ses ambitions de les exporter massivement. D’abord en Asie, en Afrique et en Amérique latine et ensuite en Europe et aux Etats-Unis.

Les conséquences industrielles et financières de la pandémie et la rupture technologique avec le passage à la motorisation électrique vont profondément transformer et bouleverser l’industrie automobile mondiale. La survie de nombreux constructeurs est en jeu. «La disruption de cette industrie est une réalité et je pense que très peu de constructeurs automobiles vont survivre aux Etats-Unis comme en Europe», prévient Ashwini Choudhary, expert des transformations technologiques et membre du Forbes Technology Council.

Pour se limiter aux deux grands groupes automobiles français, une nouvelle nationalisation de Renault n’est pas considérée comme une hypothèse farfelue et l’avenir de PSA tient notamment à la réussite de la fusion compliquée avec Fiat Chrysler.

Le danger pour l’industrie automobile européenne, tient à la perte de son avance et même de sa suprématie technologique dans la motorisation thermique. Elle s’expose ainsi au choc à venir de la concurrence chinoise. Car en matière de voitures électriques, la Chine n’a rien à envier aux constructeurs européens, américains, japonais ou coréens. Elle domine même très largement la production des batteries qui est l’élément essentiel du véhicule électrique.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que la Chine est d’ores et déjà le premier constructeur automobile au monde. L’an dernier, elle a fabriqué sur son sol 28% de tous les véhicules selon les chiffres de l’International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. Cette production a servi presque exclusivement à alimenter le marché intérieur. La Chine n’a exporté qu’environ 3% des véhicules produits en 2019. Mais cela ne va pas durer.

Le Président de Renault, Jean-Dominique Sénard, a prévenu les parlementaires lors de son audition le 11 juin, à l’Assemblée nationale.

«Nous allons devoir faire face à une compétition féroce venant de l’intérieur et de l’extérieur de l’Europe… Nous devons nous redresser rapidement pour contrer ses nouveaux entrants», a-t-il déclaré.

Ce futur prend déjà forme en Norvège, le quatrième marché européen pour les voitures électriques, du fait notamment de subventions extrêmement généreuses accordées par ce pays, grâce notamment à ses exportations pétrolières… Les constructeurs chinois en ont fait un marché test.

Au premier trimestre, les ventes de véhicules électriques ont baissé en Norvège de 12% à 16.347, du fait de la pandémie. Mais il reste le quatrième marché en Europe en volume derrière l’Allemagne, la France et le Royaume Uni selon l’Association européenne des constructeurs. D’ores et déjà, la marque anglaise MG Motor, contrôlée par le groupe chinois SAIC Motor, a vendu 600 voitures de son modèle de SUV électrique EZS (voir la photographie ci-dessus). D’ici la fin de l’année, d’autres constructeurs chinois arrivent en Norvège dont BYD, le premier constructeur mondial de véhicules électriques, Polestar, né de l’alliance entre le suédois Volvo et le chinois Geely, Xpeng Motors qui appartient au groupe Alibaba et Aiways, le constructeur de Shanghai.