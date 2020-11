Arabie Saoudite : l'impôt de trop ?

Les sujets des Saoud ne paient pas d’impôt sur leurs revenus individuels. Ce privilège fait partie du contrat social du royaume : le gouvernement saoudien ne fait pas les poches du citoyen et s’abstient de lui demander de partager les dépenses de l’Etat et de la Maison royale. En retour, ses sujets « renoncent » à leur droit de choisir leur gouvernement et de participer aux affaires de la cité. Mais une exception existe : la « zakat », qui s’appuie sur l’un des cinq piliers de l’islam, l’aumône. Cette taxe, au taux de 5,2% du chiffre d’affaires, est prélevée sur les entreprises (locales et étrangères). En outre, les entreprises à capitaux étrangers ou en partenariat avec une entité saoudienne sont tenues de payer un impôt à hauteur de 20% de leurs bénéfices. Une taxe similaire est imposée sur les bénéfices des négociants étrangers à la bourse de Riad.

La pandémie et la chute du prix du baril (et donc des recettes de la compagnie pétrolière nationale Aramco, source principale des revenus du Royaume) pèsent lourdement sur les finances de la monarchie. Pour faire face à la situation, le premier producteur mondial de pétrole pourrait lever plus de 13,3 milliards de dollars au cours des quatre à cinq prochaines années en privatisant des actifs dans les secteurs de l’éducation (universités, écoles de commerce), de la santé (hôpitaux, cliniques te laboratoires) et de l’eau. Selon le Fonds monétaire international, l’économie saoudienne devrait se contracter de 6,8 % cette année, la plus forte chute de PIB depuis plus de trente ans. Le gouvernement a déjà pris des mesures sans précédent pour soutenir ses finances, notamment en triplant la TVA (le 1er juillet, son taux est passé de 5% à 15%), en augmentant les droits sur l’importation de certains biens et en annulant certains avantages accordés aux fonctionnaires. Mais toutes ses mesures sont loin de combler des manques à gagner gigantesque. C’est le système économique en lui-même qu’il faut repenser.

Ces considérations ont amené Mohammed Al-Jadaan, le ministre saoudien des Finances, proche du prince héritier Mohamed ben Salmane (MBS) à envisager de remettre en cause la non-imposition des citoyens du royaume. Le ministre a envoyé un ballon d’essai. Profitant d’un forum virtuel organisé par Bloomberg, Al-Jadaan aurait déclaré que son « gouvernement envisage toutes les options pour renforcer ses finances et bien que l’impôt sur le revenu ne soit pas imminent et nécessiterait beaucoup de temps pour se préparer, le royaume ne rejette pour l’instant aucune option ».

Les réactions des Saoudiens à cette déclaration alambiquée du ministre des Finances n’ont pas été franchement enthousiastes. Sur les réseaux sociaux, ils ont donné libre cours à leur colère face à ce qu’ils considèrent comme l’érosion annoncée de leur niveau de vie, surtout après l’alourdissement du fardeau de l’imposition indirecte. Face à l’indignation de l’opinion publique, le ministre, sans véritablement faire marche arrière, a nuancé ses propos, soulignant que la question n’était pas à l’ordre du jour du gouvernement.

Al-Jadaan a ajouté que même s’il était décidé d’imposer un impôt sur le revenu, cela nécessiterait des travaux de préparation approfondis qui prendraient du temps. Si le ministre souhaitait calmer ses concitoyens, c’est raté. La mention même de l’éventualité d’un impôt sur le revenu a transgressé un tabou. Personne n’est dupe : il s’agit sans aucun doute des premiers pas d’une campagne gouvernementale visant à préparer les esprits.

Au palais royal, on comprend parfaitement qu’un impôt sur le revenu des particuliers serait la porte ouverte à une revendication politique de la part des Saoudiens, à commencer par une demande de transparence dans la gestion du budget de l’État. Après tout, « que faites-vous de notre argent ? » est une question plus pertinente que « que faites-vous de votre argent ? ». Pourtant, les dirigeants du royaume, et notamment Mohamed Ben Salmane, sont prêts à prendre ce risque car les revenus d’une telle taxe sont indispensables à leur grand projet politique : la modernisation de l’Arabie saoudite.