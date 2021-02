Le secteur minier , avenir incertain de Madagascar ?

Alors que la part de l’industrie minière dans le PIB stagne à un peu moins de 5 %, les acteurs du secteur appellent le gouvernement à s’appuyer sur eux dans le cadre de la relance économique attendue après la crise du Covid-19.

Frappée par les conséquences économiques du Covid-19, l’Afrique subit sa première récession depuis trente ans. Madagascar ne fait pas exception. La Banque mondiale prévoit une contraction de son PIB de 4,2 % en 2020 et craint une stagnation durable du développement d’un des pays les plus pauvres au monde. Ces prévisions rendent urgente une relance économique vigoureuse.

Une première réponse du Gouvernement a consisté en un « Plan Marshall » pour les infrastructures, pour générer des emplois et un effet d’entraînement économique. Mais, face à l’ampleur du défi, il faut aller plus loin : attirer des investissements privés et mobiliser des secteurs qui engendrent rapidement des effets macroéconomiques significatifs et des revenus stables pour l’État.

L’industrie minière ne doit pas être un secteur négligé par le gouvernement alors que le pays doit redoubler d’efforts pour relancer son économie.

Selon un rapport de la Banque mondiale, l’industrie minière représentait en 2013 9 % de l’emploi industriel, sans compter les nombreux emplois de l’exploitation à petite échelle et artisanale. Elle a attiré des investissements directs étrangers (IDE) records pour le développement des mines d’Ambatovy (plus de 8 milliards de dollars) et de QMM (plus de 1 milliard de dollars).

Mais, alors que ce rapport anticipait, sur la base de cette tendance, une contribution de l’industrie minière à hauteur de 14 % du PIB en 2025, elle est aujourd’hui inférieure à 5 %. Et la part des produits miniers dans les exportations régresse : 40,43 % en 2014, et 27,59 % en 2018.