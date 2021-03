Iran : attaque contre les associations caritatives ?

Un juge de la République islamique a ordonné la dissolution de la plus grande et la plus populaire association caritative du pays. La seule, aussi, dotée d'un statut consultatif auprès des Nations Unies.

Le gouvernement l’a voulu, la justice s’en est chargée. La société Imam Ali, la plus grande ONG indépendante de l’Iran, est désormais bannie. Motifs : « injure au Guide de la Révolution et aux descendants du prophète ; promotion du christianisme et du zoroastrisme ; affaiblissement de la Qisas [la loi du talion] ». Auxquels s’ajoutent « le manque de transparence financière, et le non-respect des statuts juridiques ». Le verdict de 8 pages ne détaille pas davantage les chefs d'accusation. Le procès en première instance a été expéditif. L'affaire, bouclée en 24 heures, a balayé 20 ans d’activités humanitaires.

Créée en 1999, l'association caritative se battait contre la pauvreté et le travail des enfants, et aussi contre la peine de mort pour les mineurs. Avec plus de 10 000 bénévoles, l’ONG couvrait une vingtaine de régions du pays, accompagne les enfants de la rue, les adolescents délinquants, les toxicomanes et les victimes de crime d'honneur. D’après son dernier rapport, la société Imam Ali a ainsi sauvé 54 condamnés à mort. Plus de 6 000 enfants et 700 mères célibataires bénéficiaient jusqu'à aujourd'hui de ses aides qui vont de l’alphabétisation à la création d’emploi dans les quartiers les plus défavorisés.

S’appuyant sur des rituels religieux - jusque dans son nom - et nationaux, son efficacité résidait dans la modernité de ses méthodes. Forte d’une équipe jeune et dynamique, souvent des étudiants formés aux techniques de management contemporain et aux nouvelles technologies, elle se voulait apolitique et surtout indépendante du régime. Et c’est ainsi qu' elle a pu gagner la confiance de beaucoup en Iran où l'aide sociale a longtemps été assurée uniquement par des groupes proches des mosquées ou du Bazar (le milieu des marchands) avant d'être confiée aux organisations para-étatiques.