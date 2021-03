Tanzanie : le lourd héritage de John Magufuli ?

Après Dar Es Salaam, Dodoma, Zanzibar et Mwanza, c'est à Chato, dans la ville natale de John Magufuli, que les Tanzaniens feront leurs derniers adieux à l'enfant du pays. « D'ordinaire très tranquille, la commune se prépare à l'arrivée de nombreux visiteurs de presque tous les coins du pays », peut-on lire dans le média kényan The East African. C'est dans cette ville du nord-ouest de la Tanzanie que le président sera inhumé, un peu plus d'une semaine après sa mort à l'hôpital Mzena de Dar es Salaam. Décédé officiellement d'une maladie cardiaque, John Magufuli pourrait, selon des rumeurs, avoir succombé au coronavirus. Étrange ironie pour celui qui en a toujours nié l'existence. Plusieurs fois, le chef d'État avait affirmé que son pays s'était « libéré du Covid » par la prière. La Tanzanie fait d'ailleurs partie des rares pays du continent à n'avoir pas rejoint le dispositif Covax mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la distribution de vaccins.

L'absence de mesure de lutte contre la propagation du Covid-19 laisse la Tanzanie dans un contexte sanitaire très tendu. En janvier et février, les hôpitaux du pays se sont remplis de patients souffrant de détresse respiratoire. Sur les réseaux sociaux, une récente vague de décès attribués à la pneumonie a été signalée par de nombreux internautes. Une situation « très préoccupante » selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a appelé les autorités à partager les données relatives à la pandémie, et à mettre en œuvre des mesures de santé publique.

Dans ce contexte, la tâche s'annonce immense pour celle qui dirige désormais le pays, l'ancienne vice-présidente Samia Suluhu Hassan. Mais au-delà de l'urgence sanitaire, d'autres dossiers attendent la dirigeante originaire de Zanzibar. Car John Magufuli laisse derrière lui un certain nombre de mégaprojets, que lui et son équipe avaient envisagé pour doter la Tanzanie d'infrastructures. Parmi eux, la construction d'un oléoduc de 3,5 milliards de dollars entre l'Ouganda et la côte tanzanienne dirigée par Total, ainsi qu'une nouvelle ligne de chemin de fer à voie standard de 341 km et une centrale hydroélectrique censée doubler la production d'électricité du pays. Des projets dans la lignée de la politique économique interventionniste privilégiée par le président depuis son accession au pouvoir en 2015, qui lui a valu le surnom de « bulldozer ».

Électrification des villages, agrandissement du terminal III de l'aéroport international Julius Nyerere, ou encore développement du transport public de masse par bus dans la capitale : les initiatives de John Magufuli en matière d'aménagement ne manquent pas. « C'était sa vision du développement, qui a convaincu ses partisans, en majorité des populations âgées issues du milieu rural, et un certain nombre de Tanzaniens, reconnaît Nicodemus Minde, doctorant en relations internationales à l'université USIU Africa de Nairobi. Malheureusement, cette politique n'a pas vraiment permis à la population d'accéder à un meilleur niveau de vie. En Tanzanie, on entend souvent dire que “les ponts, ça ne se mange pas”. »

Même si, pour le chercheur, la croissance de 6 % observée chaque année « a laissé de côté une bonne partie des Tanzaniens », la performance est régulièrement saluée par les bailleurs de fonds, et les pairs du président. Dont Félix Tshisekedi, qui lors des funérailles nationales de John Magufuli a salué « un combattant visionnaire, patriote et nationaliste ». Dès 2015, en effet, le chef d'État a multiplié les attaques à l'encontre des investisseurs étrangers, au profit, selon lui, de la Tanzanie. Peu de temps après sa première investiture, il a par exemple annulé deux accords avec la Chine qu'avait négociés son prédécesseur Jakaya Kikwete, portant notamment sur un développement portuaire de 10 milliards de dollars. En cause ? L'accord passé entre les parties était une « mauvaise affaire » pour la Tanzanie. En novembre 2019, c'est la société de téléphonie mobile indienne Bharti Airtel Ltd qui va faire les frais de la politique du « bulldozer ». Après un différend avec le gouvernement tanzanien, elle accepte en effet de réduire sa participation dans son unité tanzanienne de 60 % à 51 %, pour laisser la voie aux entreprises locales.

Mais son intervention la plus remarquée est sans doute le litige qui l'a opposé avec Acacia Mining. En 2017, il accuse la société britannique d'exploitation minière illégale, et lui réclame 193 milliards de dollars d'arriérés, correspondants aux redevances des exportations présumées d'or non déclarées. Deux ans plus tard, la société canadienne Barrick Gold – qui a racheté Acacia Mining en 2019 – accepte de régler le différend et verse 300 millions de dollars au gouvernement tanzanien. Et cède par là même la propriété de 16 % de ses trois mines dans le pays.

Si pour certains la méthode s'avère efficace, elle peut, pour d'autres, se révéler à double tranchant. « Magufuli croyait que tous les investisseurs étrangers souhaitaient escroquer la Tanzanie, personne n'était assez honnête pour lui, explique Thabit Jacob, enseignant-chercheur en économie, spécialiste de la gestion des ressources à l'université de Roskilde. L'année dernière, il s'est rendu compte des limites de cette politique, qui ont effrayé la plupart des investisseurs potentiels. Le président s'est rendu compte que son pays avait besoin d'investissements. Il en est donc un peu revenu et avait commencé à s'assouplir sur la question », affirme-t-il.