Yémen : les Houthis vainqueurs des Saoudiens ?

Les Houthis ont confirmé, dans un communiqué, avoir visé avec six drones le géant pétrolier Saudi Aramco, en réponse à "l'agression brutale" de la coalition militaire au Yémen. Les rebelles ont multiplié les attaques en territoire saoudien ces dernières semaines. Riyad a annoncé, début mars, qu'un drone avait frappé un important port pétrolier et qu'un missile balistique avait visé des installations d'Aramco dans l'Est.

Après plus de six ans de guerre, les Houthis ont relancé, le 8 février, leur offensive contre cette région pétrolière, entraînant des combats meurtriers. Marib est située à environ 120 kilomètres à l'est de la capitale Sanaa, contrôlée depuis 2014 par les Houthis tout comme une grande partie du nord du pays. La prise de Marib représenterait un coup dur pour les forces progouvernementales et pour l'Arabie saoudite. Elle permettrait aux rebelles de disposer d'une nouvelle source de revenus et d'une position de force lors d'éventuelles négociations.

La guerre a plongé le pays dans la pire crise humanitaire actuellement au monde, selon l'ONU. Elle a fait des dizaines de milliers de morts, d'après des ONG internationales, sans oublier les millions de déplacés et une population au bord de la famine.