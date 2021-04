Afghanistan : manipulations ethniques et conflits religieux pour la conquête du pouvoir ?

Deux décennies plus tard, l’Administration Trump, au cré­puscule de son mandat en janvier 2021, réduisait sa présence armée, apparemment vaincue, à un reliquat de 2 500 effec­tifs (les autres troupes de l’OTAN en comptaient cependant encore 10 000), en échange d’une promesse toute formelle (et impossible à imposer) de la part de ces mêmes tâlebân de rompre désormais avec al-Qâida et Daech : c’est-à dire le droit éventuel de river derechef, sur une société afghane ren­due exsangue, leur propre code de valeurs farouches, Wash­ington ne s’en souciant manifestement plus, en s’engageant toutefois d’empêcher leur sol afghan de servir de base future contre les États-Unis.

Pour citer le propre Président Trump (entendu par l’offi­cier Guy Snodgrass dans Holding the Line: Inside Trump’s Pen­tagon with Secretary Mattis, New York 2019) devant ses offi­ciers interloqués au sein du haut commandement militaire américain, réunis devant lui à Washington le 18 janvier 2018: « Seriously, who gives a shit about Afghanistan? »

Ce fleuve de Kaboul constitue toutefois le scandale cen­tral, voire l’illustration presque poignante de l’incurie deve­nue quasi-aberrante de l’occupation américaine : soit la vignette d’une corruption généralisée, symptôme de désin­tégration sociale. Tous les jours, aura noté crûment le journal même des troupes des États-Unis, dans le numéro de Stars and Stripes daté du 12 septembre 2020, l’Ambassade améri­caine et le quartier-général de l’OTAN auront déversé 79 493 litres (21 000 gallons) du liquide de leurs propres latrines, ajoutés au 45 424 litres (12 000 gallons) suintant des troupes internationales cantonnées près de la cité, dans cet égout à ciel ouvert qui fend comme une blessure toute la capitale afghane. Plus exactement, les autorités américaines auront sous-traité – sans surveillance – l’évacuation de leurs déchets par l’entremise d’une entreprise afghane, Makrorayon Waste Water Treatment, laquelle s’est contentée d’engranger la lar­gesse étrangère tout en déversant, sans les traiter, les eaux usées étrangères dans le fleuve de leurs concitoyens.

Ces ruelles boueuses et ses masures grises s’enchevêtrent en effet jusqu’aux parapets du fleuve-cloaque gorgé de dé­chets plastiques. Les îlots d’ordures où broutent les chèvres émergent d’entre des filets d’eau glaciale – car seule la fonte des neiges au printemps en gonflera assez le débit pour char­rier les immondices jusqu’à l’Indus, au Pakistan voisin : en attendant la décrue d’été, avec son retour des accumulations d’ordures et des menaces de choléra pour aggraver celles du coronavirus. Accroupis sous les ponts, emmitouflés de châles, les groupes de désespérés se chauffent autour des feux de pneus en s’échangeant leurs seringues d’héroïne. Il est vrai que le pavot, lourdement cultivé dans le sud afghan, raffiné au Pakistan voisin, finance richement l’effort de guerre des tâlebân qui tous les jours infiltrent et tuent dans Kaboul.

Lové dans sa cuvette montagneuse à 1 800 mètres d’alti­tude, Kaboul grelotte en vitrine de malheur exemplaire, pour­tant à l’aune du malheur planétaire. Les cases des plus misé­rables s’y accrochent aux côteaux rocheux. Plus une maison de Kaboul y perche en altitude, plus son loyer en plonge : car nulle adduction d’eau n’arrose ces hauteurs déshéritées. Aussi les enfants déguenillés vont-ils la recueillir avec leurs bidons aux robinets publics de la basse ville, contraints de grimper au retour – une heure d’effort – toutes ces venelles escarpées où ruissellent des eaux usées.

Vingt ans après l’intervention militaire américaine en Af­ghanistan pour en chasser les tâlebân ou “séminaristes cora­niques” accusés d’avoir abrité les responsables des tueries à New York et Washington du 11 septembre 2001, la capi­tale afghane en principe “libérée” s’enlise toujours dans sa corruption politique (pas d’impôts réguliers, les détourne­ments des assistances étrangères les relaient), sa peur. Les “séminaristes” tiennent la campagne environnante, infiltrent les villes, quadrillent le pays de leur administration parallèle. Daech, surgi dans l’est afghan depuis quelque quatre années, les concurrence jusque dans les rues de Kaboul avec des atro­cités accrues, en y ciblant de préférence la minorité hazâra : le terrorisme antichiite étant devenu la spécialité de l' »État islamique » sunnite pour accabler l’ethnie la plus vulnérable tout en frappant les autres d’effroi. Les boutiquiers hazâras de Kaboul manifestent de temps à autre, sans grande at­tente : « L’État ne nous protège pas ! » C’est bien ce que Daech entend leur démontrer. Les employés hazâras de l’université m’auront sans cesse demandé : « Qu’allons-nous devenir ?«

Mots rédigés hier, mutatis mutandis, par les Soviétiques installant Kârmal au pouvoir en 1979 ou par la coalition occi­dentale plaçant Karzaï en 2001 ? Négatives, les deux interventions britanniques à Kaboul en 1839-1842 et 1878- 1880, pour empêcher le glissement du royaume afghan dans la sphère d’influence impériale russe : deux échecs militaires rattrapés ensuite, cependant, par la brillante diplomatie de Londres alors. Négative encore, l’invasion de Kaboul par l’Armée Rouge en 1979-1989, pour prévenir l’effondrement du gouverne­ment communiste afghan dont Moscou redoutait l’effet de contagion délétère sur l’ensemble de l’empire soviétique – crainte au demeurant amplement confirmée. Négative toujours, en 1979-1989, l’assistance armée américaine fournie, à travers les canaux du Pakistan, aux combattants antisoviétiques afghans – ceux du moins choisis par Islâmâbâd -, pour affaiblir ou même contraindre l’Armée Rouge au retrait. Négative bien sûr, l’occupation américaine depuis 2001, pour priver al-Qâ`ida et ses émules de leur sanctuaire afghan – opération au succès devenu plus qu’incertain. Négatif enfin, le soutien du Pakistan aux tâlebân d’au­jourd’hui, non pas tant pour entraver la puissance américaine dans la région, qu’afin d’empêcher toute résurrection viable d’un État afghan qui serait de nouveau, autonome, en mesure comme avant 1979 de s’allier à l’Inde en poussant ses reven­dications territoriales irrédentistes contre Islâmâbâd : longue subversion pakistanaise jusqu’à présent plutôt réussie.

Mais les mots humanitaires restent dits, à en cingler mo­ralement l’occupant défait par la suite. Au moment de justi­fier l’invasion anglo-indienne de Kaboul en 1839, première de la série des invasions modernes, le Manifeste de Simla qui déclarait la guerre à l’émir Dôst-Mohammad pour le rempla­cer par le protégé anglais Shâh Shodjâ`, et promulgué par les autorités britanniques en Inde le 1er octobre 1838, sou­lignait : « His Majesty Shah Shoojah-ool-Moolk will enter Afghanistan surrounded by his own troops, and will be supported against foreign interference and factious opposition by a British army. The Governor-General confidently hopes that the Shah will be speedily replaced on his throne by his own subjects and adherents, and when once he shall be secured in power, and the independence and integrity of Afghanistan established, the British army will be withdrawn. The Governor-General has been led to these measures by the duty which is imposed upon him of providing for the security of the possessions of the British Crown; but he rejoices that, in the discharge of his duty, he will be enabled to assist in restoring the union and prosperity of the Afghan people. » (« Sa Majesté le Shâh Shodjâ`-ol-Molk entrera en Afgha­nistan entouré de ses propres troupes, et y sera soutenu contre les interférences étrangères et les factieuses par une armée britannique. Le Gouverneur-Général caresse l’espoir avec confiance que le Shâh s’y verra rapidement replacé sur son trône par ses propres sujets et adhérents, et qu’une fois [ce souverain] assuré de son pouvoir, et l’indépendance et l’intégrité de l’Afghanistan établies, l’armée britannique s’en retirera. Le Gouverneur-Général s’est vu contraint de prendre ces mesures par le devoir qui lui incombe de veiller à la sécurité des possessions de la Couronne britannique ; mais il se réjouit, en accomplissant ce devoir, de l’occasion qui lui est offerte de contribuer à restaurer l’union et la prospérité du peuple afghan.« )

Mais un regard attentif, s’en glaçât-il d’effroi, posé au­jourd’hui sur les pays qui entourent l’Iran avec des popula­tions tant sunnites que chiites, constate le complet désastre sectaire et humanitaire qui les déchire tous, sans exception : conséquence de la guerre d’influence que s’y livrent depuis deux générations, soit depuis 1979, Riyad et Téhéran : du Liban à la Syrie, de l’Irak au Yémen – et à l’est des confins iraniens, l’espace meurtri afghano-pakistanais.

Alors même que les Soviétiques envahissaient l’Afghanis­tan le 27 décembre, Washington et Riyad au crépuscule de l’an 1979 resserrèrent leur alliance, dans l’espoir d’endiguer, par la récupération et l’encouragement partout des mouve­ments sunnites les plus radicaux, donc les plus anti-chiites, tout dangereux débordement du rayonnement iranien à tra­vers la zone entière.

Téhéran révolutionnaire – car l’âyatollâh Khomeynî en­tendait surmonter l’ancien clivage sectaire entre chiites et sunnites en lançant son appel à la fois contre la corruption de Riyad et face à l’impérialisme de Washington à tous les musulmans du globe – contestait sans doute la légitimité de la présence américaine dans la région, mais, surtout, dénon­çait de surcroît le régime saoudien pour son inféodation aux intérêts pétroliers et stratégiques de Washington. Le nou­vel Iran proclamait dès 1979 son soutien à toutes les forces islamistes radicales à l’intérieur du royaume saoudien qui chercheraient à en renverser la monarchie, depuis les mino­rités contestataires chiites sur la plage du Golfe, jusqu’aux militants sunnites qui s’emparèrent brièvement en automne 1979 de la Grande Mosquée de la Mecque – la maison de Saoûd n’étant plus digne, selon la propagande de Téhéran, d’être Gardienne des Lieux Saints.

Promouvoir une guerre stratégique lointaine n’est pas électoralement très payant en métropole. Le parti au pou­voir, qui se résout à entreprendre une telle guerre, doit donc réunir, face à ses électeurs contribuables, les conditions sui­vantes : – Définir pour le public métropolitain le caractère abso­lument vital de l’expédition pour la sécurité de la métropole elle-même – fût-ce au moyen de grossières simplifications de propagande. – Rappeler la haute vocation humanitaire de l’expédition, laquelle apportera un degré de civilisation supérieure à une contrée supposée barbare. – S’assurer au départ d’une supériorité technologique mi­litaire écrasante, pour pulvériser toute éventuelle opposition locale – Affirmer que l’opération sera très, très rapide, dès lors moins coûteuse. – N’expédier qu’une troupe professionnelle, donc volon­taire, et surtout très réduite car elle dispose d’armements écrasants, et en évitant soigneusement d’envoyer des contin­gents tirés de l’électorat métropolitain. – Car le public métropolitain saluera l’héroïsme de quelques professionnels métropolitains tués sur le terrain, mais ne tolérera jamais longtemps trop de pertes causées à des troupes métropolitaines expédiées de force pour renfor­cer le noyau professionnel en cas d’échec. – Le public métropolitain applaudira en effet une opéra­tion rapidement victorieuse, peu coûteuse en vies métropo­litaines, fût-ce au prix de milliers de pertes parmi les forces locales alliées ou dans l’opposition. – En dehors donc des protestations de rares voix huma­nitaires en métropole, les nouvelles de milliers de pertes de ressortissants autochtones seront accueillies par l’opinion publique métropolitaine avec indifférence. – Dans les premiers temps de la guerre, le parti métropo­litain au pouvoir muselle l’opposition politique en se drapant de patriotisme, pour accuser toute critique de porter atteinte à l’honneur de la patrie, à la sécurité de nos braves militaires sur le lointain terrain, etc. – Une fois les premières opérations militaires réussies, et la résistance locale balayée, l’expédition devra cependant très vite rétablir une administration locale pour lui servir de relais, avec un nombre adéquat de fonctionnaires civils, de soldats et de policiers du pays recrutés, afin de maintenir le nouvel ordre. – Ces relais locaux coûteront moins cher, d’évidence, que des professionnels métropolitains dépêchés : avantage éco­nomique. À ces gens du pays, aussi, d’essuyer le gros des pertes, si les opérations militaires continuent – car après tout, it’s their country, c’est leur pays. – Telles conditions couronnées de succès, si elles per­durent, assurent la continuité d’une occupation largement relayée par une efficace collaboration locale qui y trouve suf­fisamment d’intérêt.

La tragédie afghane appartient aussi à cette catastrophe sectaire plus large, qui la dépasse mais l’éclabousse de sang : désastre d’une civilisation religieuse qui, pour Kaboul, passe avant tout par Islâmâbâd, « la cité de l’Islam. »

C’est en réalité depuis trois-quarts de siècle que Kaboul et Islâmâbâd s’entraînent une spirale toujours plus mortifère pour chacun. En émergeant de l’effondrement de l’Empire britannique des Indes en 1947, le Pakistan découvrait avec stupeur qu’un seul pays au monde votait contre son accès aux Nations Unies : le royaume alors officiellement neutraliste d’Afgha­nistan. Kaboul irrédentiste, réclamait la rétrocession – ou du moins l’autodétermination – des territoires frontaliers autre­fois afghans annexés, en 1893, par les Britanniques, le long des confins dits de la « Ligne Durand » – du nom du fonction­naire colonial anglais, Sir Mortimer Durand, qui d’abord la traça : Ligne qui sectionnait en deux l’ethnie pachtoune.

Le Pakistan refusa cette rétrocession territoriale.

Or Moscou et New Delhi soutinrent diplomatiquement la revendication irrédentiste afghane aux dépens du Pakistan. Le Pakistan s’allia donc aux États-Unis, car Washington se ré­jouissait d’armer ce long et très peuplé pays, étendu depuis les plus hautes cimes de l’Asie Centrale – d’où mieux surveil­ler l’URSS – jusqu’à l’embouchure du Golfe.

Le véritable transfert des pouvoirs stratégiques régionaux de Londres à Washington, au lendemain du retrait britan­nique des Indes, suivi du partage immédiat du sous-conti­nent entre l’Inde laïque et neutraliste de Jawaharlal Nehru, et le Pakistan islamique de Mohammad `Alî Jinnah le 15 août 1947, s’est vu amplement documenté, entre autres, par l’ac­tuel chercheur indien Narendra Singh Sarila (The Shadow of the Great Game: The Untold Story of India’s Partition, New Delhi 2005.)

Cet érudit a repéré les citations-clef où transparaît toute l’inquiétude des officiers britanniques du temps à constater l’inclination philo-soviétique toujours plus prononcée de la nouvelle Inde de Nehru, mais rassurés, du moins, de voir l’essentiel du dispositif militaire et des bases stratégiques de l’ancien Empire des Indes resté sur le territoire du nouveau Pakistan – ce dont ils avertirent bien entendu leurs homolo­gues du Haut Commandement américain :

Air Marshal Tedder, Royal Air Force Chief of Staff : “We required certain strategic facilities in India, no matter how small these facilities were. Some were better than none.” (« Nous avions l’ exigence de [préserver] certaines facilités straté­giques en Inde, si petites fussent-elles. En garder quelques-unes vaudrait toujours mieux que rien. »)

Field Marshal Montgomery, British Army Chief of Staff: “From the broad aspect of Commonwealth strategy, it would be a tremendous asset if Pakistan, particularly the Northwest, remained within the Commonwealth. The bases, airfields and ports in Northwest India would be invaluable to Commonwealth defence.”(« Du point de vue plus large de la stratégie du Commonwealth, il s’agirait d’un atout immense si le Pakistan, et tout par­ticulièrement sa province du Nord-Ouest, demeurait au sein du Commonwealth. Les bases, les aérodromes et les ports du nord-ouest des Indes n’auraient pas de prix pour la défense du Commonwealth.« )

Report of the Chiefs of Staff of the British Army, Navy and Air Force : “The area of Pakistan is strategically the most important in the continent of India and the majority of our strategic requirements could be met … by an agreement with Pakistan alone.” (« L’aire du Pakistan est stratégiquement la plus importante du continent indien, aussi la majorité de nos exigences stratégiques se verrait-elle satisfaite … à travers un ac­cord avec le seul Pakistan.« )

Les Américains se hâtèrent donc après 1947 de renfor­cer le Pakistan face aux menaces perçues des Soviétiques dans la région, appuyés par leur partenaire si complaisant de l’époque, l’Inde neutraliste de Nehru.

Cependant, désormais alliés du Pakistan, les Américains se voyaient à leur tour impliqués dans le différend frontalier opposant le Pakistan à Kaboul. Washington trancha. Pour complaire aux Pakistanais, les Américains repoussèrent en 1954 la demande du gouvernement afghan d’adhérer à son tour à l’alliance occidentale se protéger, bien sûr, d’un voisin oriental désormais surarmé.

Le rejet par Washington en fut même insultant. Kaboul dépêcha jusqu’à son ministre des Affaires étrangères, le prince Naîm, quémander une audience et une alliance dans la capitale américaine. En vain. Le Secrétaire d’État de l’époque, John Foster Dulles, refusa de recevoir son homologue afghan, en lui intimant en janvier 1954 sa réponse négative à travers un simple et bref billet – dont copie fut enfin communiquée le 12 décembre 1976, par le prince Naîm lui-même, à un ancien ambassadeur des États-Unis à Kaboul, Leon Poullada, venu enquêter sur la dégradation passée des relations afghano-américaines :

“After careful consideration, extending military aid to Afghanistan would create problems not offset by the strength it would generate. Instead of asking for arms, Afghanistan should settle the Pushtunistan dispute with Pakistan.” (« Après soigneuse considération, [il nous apparaît] qu’étendre une assistance armée à l’Afghanistan créerait des problèmes nullement compensés par la force que telle assistance générerait. Au lieu de quémander des armes, l’Afghanistan devrait régler son différend sur le Pachtounistan avec le Pakistan. »)

Pire, allait apprendre l’ambassadeur Poullada, le Secré­taire d’État Dulles avait trahi aussitôt la réserve diplomatique de rigueur, pour partager ce texte avec l’Ambassade pakista­naise à Washington. Pire encore, le gouvernement afghan de l’époque en eut vent.

La régence dictatoriale du Prince Daoud, cousin du roi Zâher et Premier Ministre alors tout-puissant, laïc nationa­liste animé des plus vifs ressentiments antipakistanais car irrédentiste pachtoun acharné, en tira la fatale conséquence. Repoussé par Washington, Kaboul accepta dès lors l’offre de Moscou, en 1955, d’équiper, de former, de financer toute l’armée afghane – dans le respect formel proclamé, bien sûr, de la stricte neutralité internationale du pays, hautement affirmé, bien sûr, par la diplomatie soviétique du temps.

Vingt-trois ans plus tard, le 27 avril 1978, les officiers com­munistes afghans, formés par leurs conseillers soviétiques, s’emparaient du pouvoir à Kaboul, dans un coup d’État dont les retombées sanglantes dans la région n’ont plus cessé.

Le Pakistan depuis sa naissance en 1947 ne s’est jamais délesté de sa vision d’un Afghanistan « neutraliste » en prin­cipe, mais en pratique hostile, dangereux, obstiné à démem­brer son voisin oriental d’une partie du légitime territoire de celui-ci légué par les Britanniques, vecteur d’influences soviétiques de 1947 à 1991, et partenaire diplomatique de l’Inde depuis toujours.

La riposte pakistanaise contre Kaboul s’est donc organi­sée en quatre grands temps.

1) D’abord, de 1947 à 1975, le Pakistan s’est appliqué à intégrer les territoires frontaliers contestés toujours plus étroitement dans son économie, pour y prévenir toute ulté­rieure tentative irrédentiste afghane appuyée tant par l’Inde que par l’URSS.

2) Puis, en 1975, le régime en principe libéral du Premier Ministre pakistanais `Alî Bhutto choisit de soutenir désor­mais une contestation islamiste afghane contre le régime du Prince Dâoûd (devenu Président à vie d’une République d’Af­ghanistan proclamée en 1973), dans l’espoir que ces oppo­sants intérieurs islamistes une fois au pouvoir corrigeraient la dérive soviétisante de Kaboul, renonceraient aux reven­dications irrédentistes contre le Pakistan, et appuieraient le Pakistan contre l’Inde.

L’insurrection islamiste de 1975 contre Dâoûd échoua (le jeune Massoud y participa par idéalisme et en apprit long sur les manœuvres pakistanaises), mais cristallisa la stratégie de­venue permanente du Pakistan vis-à-vis de son voisin afghan jusqu’à nos jours :

a) Appuyer durablement les contestations islamistes afghanes, idéologiquement arrimées de près aux formations islamistes pakistanaises, contre les gouvernements laïcs de Kaboul ;

b) Fournir asile sur sol pakistanais, avec une assistance très conséquente tant logistique que financière et militaire, aux formations islamistes afghanes ;

c) Favoriser les islamistes afghans pachtouns, aux dépens des Tâdjîks ou autres ethnies, pour gagner les faveurs de l’ethnie pachtoune en Afghanistan et neutraliser ainsi son irrédentisme historique envers Islâmâbâd ;

d) Néanmoins diviser toujours cette contestation isla­miste afghane, en en irriguant financièrement plusieurs partis, afin d’entraver leur unification ou leur coalition trop étroite qui pourrait devenir éventuellement trop puissante et dangereuse à son tour – le Pakistan devant rester le maître absolu de ce jeu politique en y exaspérant les rivalités ;

e) En armant les insurrections continues desdits islamistes afghans, contribuer à rendre Kaboul incapable de contrôler son propre sol national ;

f) Le cas échéant, porter une faction islamiste afghane au pouvoir à Kaboul, dans le but d’y démanteler, sous camou­flage « islamique », toutes les structures nationales de l’État afghan, progressivement mises en place depuis la déclara­tion d’indépendance complète du royaume par rapport aux Britanniques en 1919, et avec l’octroi de sa première Consti­tution d’esprit très moderne en 1923 :

– en y promouvant la supériorité des seuls Pachtouns (en­viron 40 %) contre toutes les autres ethnies,

– et des seuls Sunnites (environ 80 %) envers toutes les autres communautés religieuses (chiites des Douze, chiites des Sept, Sikhs),

– et en interdisant l’éducation supérieure des filles tout en renvoyant des administrations tout leur personnel qualifié féminin,

– afin de provoquer de la sorte l’éclatement social et l’effondrement administratif de l’État afghan, lequel resterait sans doute toujours légalement « indépendant » aux yeux de la « communauté internationale », mais réduit, de fait, à un protectorat d’Islâmâbâd: sorte de prolongement déguisé des territoires tribaux pachtouns pakistanais dotés d’autonomie – mais chapeautés par le Pakistan.

3) Mais c’est l’invasion soviétique directe de l’Afghanis­tan le 27 décembre 1979 qui permit au Pakistan de mettre en œuvre, dans une troisième phase, cette stratégie à très grande échelle – baptisée strategic depth, « profondeur stra­tégique », par l’État-major pakistanais.

La dictature militaire du général Ziâ-ol-Haq au pouvoir de­puis 1977 (lequel soit dit en passant fit pendre son prédéces­seur Alî Bhutto au cours de cette même année de crise mon­diale en 1979) gagna l’appui massif à la fois des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de la Chine (ennemie de Moscou et New Delhi et soucieuse aussi de se ménager le corridor géogra­phique pakistanais afin de s’assurer son accès au Golfe), pour déclencher massivement cette opération contre un gouver­nement de Kaboul désormais ouvertement communiste.

Les bouleversements de l’année 1979 à travers la région entière – notamment la guerre d’influence grandissante entre Riyad et Téhéran – injectèrent cependant des éléments toujours plus « islamistes », dans la stratégie afghane pakista­naise :

a) La dictature du général Ziâ s’aligna sur Riyad contre Téhéran en s’affirmant, non seulement « islamique », mais sunnite, et même sunnite de tendance toujours plus saou­dienne ou wahhâbite, à en ouvrir tout son territoire aux mis­sionnaires wahhâbites saoudiens, pour y faire pièce à toute influence iranienne : au risque pleinement accepté de margi­naliser la grosse minorité chiite pakistanaise, laquelle forme au moins un cinquième du pays. Les attentats d’inspiration wahhâbite achèvent depuis lors d’y assécher par la terreur tous les anciens courants spirituels de la riche civilisation indo-musulmane, dont notamment ses écoles soufies.

b) Ce tournant anti-chiite pakistanais aura permis à Islâ­mâbâd tout au long des années 1979-1989 de se poser en garant de la sécurité géopolitique régionale tant américaine que saoudienne : en canalisant les ressources militaires et fi­nancières consenties par Washington et Riyad vers les seules formations islamistes sunnites afghanes les plus intensément radicales sur le terrain de la guérilla, les services de rensei­gnements – l’Inter-Services Intelligence Directorate (ISI) – de l’État-major du Pakistan s’en assuraient la suzeraineté.

De la sorte, Kaboul communiste devait se trouver consi­dérablement gêné pour contrôler son territoire.

Et, en cas de recul soviétique, un Afghanistan post-com­muniste, dominé par des islamistes sunnites étroitement dépendants du Pakistan, ne risquerait plus jamais de renouer avec l’Inde (principal avantage pour Islâmâbâd), et aussi et surtout (aux yeux de Riyad et Washington), de basculer sous influence iranienne.

c) L' »islamisation » du conflit soviéto-afghan des années 1980 étendit ainsi ses vagues à travers le globe. Le champ de bataille afghan, pour une grande partie de l’opinion musul­mane planétaire, devenait le théâtre symbolique privilégié d’une glorieuse résurrection guerrière de la grande Demeure de l’Islam – du Dâr al-Islâm tout entier à en transcender ces frontières nationales artificielles imposées par les colonia­listes européens – contre la domination des non-musulmans et leur mécréance.

La guerre soviéto-afghane permit en outre au Pakistan des années 1980 de redorer son blason musulman, si l’on ose dire. De 1947 à 1979, le Pakistan avait beau clamer son soutien à toutes les causes islamiques et principalement arabes -de l’Algérie à la Palestine-, il ne s’en voyait guère soutenu à son tour – contre l’Inde à propos du Cachemire par exemple – par l’opinion publique arabe (souvent encline à déprécier les musulmans non-arabes comme autant de croyants de seconde catégorie, inférieurs.)

L’invasion soviétique de Kaboul propulsa au contraire le Pakistan en véritable Ligne de Front du Dâr al-Islâm dans son ensemble, de toute l’Oumma ou communauté des croyants (du moins sa composante sunnite), et ses alliés afghans au rang de modjâhedîn, de Combattants Saints, du monde mu­sulman dans son entier.

Aussi les autorités pakistanaises des années 1980 s’em­pressèrent-elles d’accueillir sur leur sol les officines de toutes les formations islamistes sunnites arabes fussent-elles les plus extrémistes – comme al-Qâ`ida – pour réhausser l’at­traction pan-islamique de la politique afghane déployée par l’Inter-Services Intelligence Directorate du Pakistan.

4) La quatrième phase pakistanaise, la plus pernicieuse, suivit immédiatement le retrait soviétique d’Afghanistan le 15 février 1989, pour s’aggraver encore pendant la guerre civile qui s’ensuivit jusqu’à la chute du régime communiste afghan le 16 avril 1992 – et au-delà.

Cette phase dure et empoisonne le globe.

a) L’Inter-Services Intelligence Directorate misait en 1989 sur sa faction afghane longtemps la plus choyée, le Hezb-e Islâmî ou « Parti islamique » du militant pachtoun Golboddin Hekmatyâr : pour s’emparer enfin du pouvoir à Kaboul et transformer enfin l’Afghanistan en perpétuel satellite pakis­tanais.

Ce furent au contraire les maquisards tâdjîks du Com­mandant Massoud qui entrèrent dans la capitale afghane en avril 1992.

Le plus doué, de loin le plus fin stratège de tous les chefs de la Résistance antisoviétique venait, en effet, de négocier la reddition pacifique de Kaboul, en garantissant aux dirigeants civils et militaires communistes afghans leur vie sauve, l’am­nistie, leur maintien dans l’administration ou l’armée.

But de Massoud : préserver les structures de l’État natio­nal, l’ossature de la future indépendance afghane.

Depuis ses années d’exil au Pakistan en 1973-1978, puis durant la longue décennie de sa résistance face aux Russes, le chef des maquisards de la Vallée du Pandjshêr, pourtant islamiste dans sa jeunesse, avait décelé combien l’Inter-Ser­vices Intelligence Directorate cherchait seulement à instru­mentaliser les islamistes afghans pour étendre son propre protectorat sur le pays.

Aussi Massoud voulait-il restructurer l’État post-sovié­tique pour tenir tête aux visées pakistanaises.

De 1979 à 1989, l’ISI s’était efforcé d’asphyxier le maquis de Massoud, de détourner vers Hekmatyâr la part du lion de l’assistance militaire américaine.

Consternation du Pakistan en avril 1992 : l’adversaire d’Hekmatyâr coiffait son rival au poteau et gouvernait, victo­rieux, dans Kaboul.

b) Pourrissement accéléré de la soi-disant guerre civile post-soviétique entre Massoud et Hekmatyâr : de 1992 à 1994, les autorités pakistanaises renforçaient leur soutien aux militants d’Hekmatyâr pour encercler la capitale afghane par le sud et par l’est en faisant pleuvoir sur Kaboul une telle pluie de missiles que le chef du « Parti islamique » y gagna son surnom de Râketyâr, « roquettophile ».

Dans l’histoire afghane, depuis la fondation du royaume au XVIIIe siècle, Kaboul reste en effet la seule ville à brasser toutes les ethnies, donc siège symbolique de tout pouvoir légitime étendu à l’échelle du pays.

Détruire Kaboul sous les roquettes, comme le savait l’État-major pakistanais, c’était faire exploser la clef-de-voûte et la cohérence structurelle de la nation afghane. Intacte en­core en 1992, la capitale était devenue un champ de ruines, affamé, en 1994.

c) Autre perversion : l’appui d’Islâmâbâd à un seul groupe ethnique, les Pachtouns d’Hekmatyâr, contre les autres eth­nies majeures du pays, les Tâdjîks et les Hazâras (les alliances ponctuelles de l’ISI avec le chef de la petite minorité ouzbèke, l’opportuniste général Dôstom, allaient toutefois fluctuer d’une année à l’autre).

Les Pachtouns ont bien fondé le royaume afghan en 1747 – et, au départ, le terme Afghân ne s’appliquait certes qu’aux Pachtouns seuls, les autres ethnies restant sujettes de l’émir de Kaboul ; de fait, les Pachtouns monopolisèrent le pouvoir jusqu’à travers la gouvernance communiste de 1978 à 1992.

Mais la Constitution royale de 1923 avait voulu abolir les discriminations ethniques et unifier le pays en décrétant que ce nom Afghân désignerait désormais tous les ressortissants du royaume, sans distinction d’origine.

Or, en attisant les griefs de l’ethnie pachtoune depuis la perte effective du pouvoir de celle-ci en 1992, en multi­pliant à la radio les déclarations incendiaires, comme quoi la régence de fait de Massoud, parce que tâdjîk, était illégitime, et que les seuls Pachtouns, en tant que vrais Afghans, étaient dignes de détenir les rênes de l’État, le Haut Commandement pakistanais espérait la désagrégation nationale de son voisin .