Arabie Saoudite - Iran : le retour de la diplomatie ?

De hauts responsables saoudiens et iraniens ont eu des discussions directes pour tenter de réparer les relations entre les deux rivaux régionaux, quatre ans après la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays, rapporte dimanche le Financial Times, citant des officiels au fait des pourparlers. Riyad et Téhéran auraient pris langue pour discuter des conflits régionaux qui les opposent, notamment au Yémen. Des rencontres auraient été organisées par le Premier ministre irakien, Moustafa Al-Kazimi, qui a lui-même le plus grand intérêt à obtenir un apaisement entre les deux puissances régionales.

“Des représentants saoudiens et iraniens de haut niveau se sont parlé directement ce mois-ci”, rapporte le journal britannique The Financial Times, qui souligne que ce sont “les premières discussions sérieuses entre les deux pays depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 2016”.

“La première de ces rencontres a eu lieu le 9 avril, à Bagdad, et comportait des discussions sur les attaques des houthistes” yéménites contre le territoire saoudien, par tir de missiles. Et cela a été “positif, selon un des représentants” qui y a participé.

“Ce processus de rapprochement est encouragé par le Premier ministre irakien, Moustafa Al-Kazimi”, qui tient à “faire de l’Irak un pont entre ces deux puissances antagonistes de la région”, ajoute le journal en citant des officiels irakiens. “Il est dans l’intérêt de l’Irak” de contribuer à faire baisser la tension entre les Saoudiens, qui se considèrent comme la grande puissance sunnite, et l’Iran, pays tutélaire des chiites.