Tchad : Hissène Habré derrière la mort d'Idriss Déby ?

Le FACT avait lancé son offensive depuis ses bases arrière en Libye le 11 avril, jour de l'élection présidentielle au Tchad. L'armée tchadienne a précisé avoir tué plus de 300 rebelles qui menaient une incursion depuis huit jours dans le nord du pays, fait 150 prisonniers et perdu cinq militaires dans des combats.

Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est mort le 20 avril 2021 des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays, a annoncé la télévision d'Etat. Un premier affrontement au sol a eu lieu, samedi 17 avril, entre les forces gouvernementales et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact). Les combats se sont déroulés, dans la province du Kanem, à plus de 300 km de la capitale N'Djamena.

Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad est un groupe politico-militaire tchadien, composé majoritairement de membres de l'ethnie gorane, à laquelle appartient l'ancien président tchadien Hissène Habré. Créé en avril 2016 par Mahamat Mahdi Ali, le FACT s'est installé dans le sud de la Libye et s'est militairement engagé aux côtés des forces de Misrata, à la fois contre l'Etat islamique et l'Armée nationale Libyenne (ANL) du général Khalifa Haftar.

En mars 2017, le groupe rebelle va prêter main-forte aux Brigades de défense de Benghazi. Mais la décision de revenir au Tchad est récente, elle pourrait faire suite à une pression de la communauté internationale, qui a demandé au gouvernement de Tripoli de faire partir toutes les groupes armés étrangers du pays. En plus de combattants très aguerris, le FACT est puissant grâce à tout l'armement qu'ils ont apporté de Libye.

Des mouvements rebelles – et ethniques – ont toujours existé dans le massif du Tibesti, frontalier avec la Libye, mais aussi dans le nord-est du pays, qui borde le Soudan. Les rebelles tchadiens affrontent régulièrement l'armée depuis leurs bases arrière dans ces pays.

En 2008, une offensive avait échoué in extremis aux portes du palais présidentiel de N'Djamena grâce à l'appui de l'armée française. En 2019, une colonne rebelle avait tenté une nouvelle incursion depuis la Libye, mais avait été stoppée loin de la capitale par des frappes de mirages français. Cette fois encore, Idriss Déby pensait sans doute pouvoir repousser ces rebelles.

Révélé véritablement à l’opinion internationale début avril 2021, suite à l’entrée au nord du Tchad de ses hommes depuis leurs bases arrière libyennes, Mahamat Mahadi Ali, chef du FACT, n’était pas à son premier essai.

L’homme à la date de naissance inconnu (vers 1964 ou vers 1969) est d’abord réfugié politique en France. Il milite au sein du parti socialiste français. À la fin des années 90, il devient l’un des chefs du groupe rebelle Toubou, le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT). Suite à la réconciliation entre le gouvernement et le MDJT, ce diplômé d’économie et de droit est nommé inspecteur au ministère des Infrastructures. En mars 2009, il devient secrétaire général de l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), une rébellion basée au Soudan.

Ce rebelle dans l’âme crée en 2016 un autre groupe armé qu’il baptise Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Réfugié en Libye, il se rapproche du camp de Misrata, alors en guerre contre le maréchal Haftar.

Peu de temps après l’annonce du décès d’Idriss Deby, le général Mahamat Idriss Deby Itno, 37 ans, a pris les commandes du pays. Reste à savoir si Mahamat Mahadi Ali va poursuivre l’offensive ou faire allégeance au nouveau maître de N’Djamena, Mahamat Idriss Déby Itno, fils du défunt président.