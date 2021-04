Yémen : le Vietnam saoudien ?

Le désastreux coup de poker de Riyad au Yémen, où sévit la pire crise humanitaire de la planète, est entré samedi dernier dans sa septième année. Le 26 mars 2015, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, dit MBS, lançait une intervention militaire dans le Yémen voisin pour sauver le régime issu du printemps arabe menacé par une rébellion dominée par les Houthis, armés par l'Iran. Mais la coalition internationale rassemblée tant bien que mal par MBS et réduite depuis deux ans quasiment à la seule Arabie saoudite, accumule les revers militaires.

Les Houthis, adhérents de l'islam zaydite, proche du chiisme en vigueur à Téhéran, ont ravi aux forces loyalistes la majeure partie du Nord, à l'exception de la région riche en pétrole de Marib qu'ils tentent depuis février d'arracher dans de violents combats. Replié dans le port d'Aden, le régime a perdu le contrôle de sa capitale, Sanaa, dès 2014.

La malchance du Yémen, le pays le plus pauvre du Proche-Orient car guère doté en hydrocarbures, est d'être ainsi le champ clos de l'affrontement par procuration entre les deux grandes puissances rivales du Golfe persique, Riyad, l'allié clé de Washington dans la région, et Téhéran. Le résultat est terrible.

« Plus de 233.000 victimes, dont 80 % de civils, des millions de personnes déplacées, un tiers des écoles et la moitié des centres de soins ne sont plus opérationnels, la dengue, le choléra, la malaria, le chikungunya et le Covid sévissent, sans oublier la pollution par des obus non explosés dont le nettoyage prendra des décennies », liste Caroline Dauber, de Handicap international, à Sanaa. L'ONU estime que les deux tiers des 29 millions d'habitants dépendent d'une forme d'aide pour survivre.​ Pour 2021 encore, les promesses de dons ont été jugées insuffisantes pour assurer une aide au Yémen , l'ONU n'ayant récolté que 1,7 milliard de dollars, sur les 3,85 milliards espérés.

Et la paix semble plus lointaine que jamais, même si, dans le but d'amadouer l'Iran pour négocier un nouvel accord sur le nucléaire, l'administration Biden a suspendu des ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Une décision attendue depuis des années par les ONG, selon qui Riyad se livre à des bombardements aveugles de sites civils. Timothy Lenderking, l'envoyé spécial de Joe Biden, a aussi rencontré des émissaires Houthis en février, à Oman.