Du lac Albert à l'océan indien : le piège de l'or noir ?

L’Ouganda, la Tanzanie et les compagnies pétrolières française Total et chinoise Cnooc ont signé, dimanche 11 avril, plusieurs accords ouvrant la voie à la construction de l’oléoduc qui transportera le futur brut ougandais vers un port tanzanien sur l’océan Indien, a-t-on appris de source officielle. Le projet, opéré par Total et Cnooc, prévoit l’exploitation de gisements découverts en 2006 en Ouganda, dans la région du lac Albert (ouest), et l’acheminement du pétrole par cet oléoduc, l’East African Crude Oil Pipe Line (Eacop), d’un coût estimé à 3,5 milliards de dollars (environ 2,9 milliards d’euros).

La découverte de ces réserves avait à l’époque suscité l’espoir, au sein des autorités ougandaises, de voir leur pays se transformer en eldorado pétrolier. Mais les projets d’exploitation du brut et de construction de l’oléoduc, intimement liés, se sont enferrés dans des disputes commerciales et fiscales entre les parties. Les accords signés dimanche au palais présidentiel d’Entebbe, près de Kampala, notamment par le président ougandais, Yoweri Museveni, et son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, doivent permettre de débloquer la construction de l’oléoduc.

Dans un communiqué final conjoint, les deux chefs d’Etat relèvent que « tous les problèmes en suspens liés au projet Eacop ont été résolus à l’amiable » et qu’« un pacte d’actionnariat a également été signé par toutes les parties prenantes ». Ils se sont accordés en conséquence pour que « chaque Etat prenne toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du projet Eacop » et, ayant également signé un accord de tarification, ont ajouté que « les compagnies [Total et Cnooc] peuvent désormais lancer le projet ».