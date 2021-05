Erdogan cherche-t-il un rapprochement avec l'Egypte ?

« La Turquie et l’Egypte reviennent de très loin. Depuis 2013, il n’y a plus d’ambassadeurs ni à Ankara ni au Caire. Justement, les discussions menées actuellement visent à rétablir les relations diplomatiques. On va voir quelles concessions seront exigées », explique Franck Mermier, directeur de recherche au CNRS, actuellement à l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA), à Istanbul.

Cette visite officielle est une première depuis le coup d’Etat de 2013 en Egypte, quand le président élu, Mohamed Morsi, a été renversé par l’armée et remplacé par le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi. Connu pour ses sympathies envers le mouvement des Frères musulmans, « terroriste » selon Le Caire, le président Erdogan avait alors pris fait et cause pour le président islamiste déchu, qualifiant M. Sissi de « gangster ».

L’Egypte et la Turquie, en froid depuis une décennie sur fond notamment de tensions géopolitiques en Méditerranée orientale, ont amorcé un réchauffement diplomatique qui s’annonce toutefois lent tant la méfiance entre les deux pays reste profonde, estiment des experts. Résolu à rompre son isolement diplomatique, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est lancé dans une offensive de charme vis-à-vis de l’Egypte, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, avec lesquels les relations s’étaient considérablement dégradées ces dernières années. La première étape de cette tentative de normalisation est l’Egypte. Une délégation du ministère turc des affaires étrangères a entamé, mercredi 5 et jeudi 6 mai au Caire, des discussions avec des diplomates égyptiens.

En tête des dossiers sur lesquels les deux pays divergent figure la Libye, pays déchiré depuis une décennie par les conflits et où Ankara et Le Caire soutiennent deux camps opposés. L’amorce de dégel avec Le Caire coïncide aussi avec un apaisement en cours entre l’Egypte et le Qatar, principal allié de la Turquie dans la région. «La baisse des tensions dans la région avec, notamment, un désengagement dans les points chauds comme en Libye, bénéficierait à tout le monde», souligne à l’AFP Abdelkhalek Abdallah, professeur de sciences politiques aux Emirats arabes unis. Selon lui, «les Emirats, pays qui soutient l’Egypte, œuvrent aussi en faveur d’un apaisement» dans la région.

Depuis la nomination en mars d’un nouveau Premier ministre libyen, Le Caire comme Ankara se sont montrés plus ouverts à un règlement politique à Tripoli. Le chercheur Bachir Abdel-Fattah, du centre égyptien Al Ahram d’études politiques et stratégiques, veut croire en une embellie. «En politique, c’est très facile, un jour on attaque un pays et le lendemain on s’assoit pour résoudre les différends», dit-il. Ankara espère aussi pouvoir sortir d’un isolement diplomatique en Méditerranée orientale, où la découverte d’importants gisements de gaz naturel ces dernières années a donné lieu à un partage entre pays riverains dont la Turquie se sent exclue.

Selon M. Abdel-Fattah, la coopération entre Ankara et Le Caire sur la Libye pourrait même créer un «effet boule de neige» et améliorer les relations de la Turquie avec «l’Arabie Saoudite, Israël, les Emirats et la Grèce».