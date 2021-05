Kumtor : l'or kirghize au coeur du débat politique ?

La mine d’or de Kumtor est un site à ciel ouvert au sein des glaciers, à plus de 4 000 mètres d’altitude, à l’est du Kirghizistan. Elle est détenue et gérée par la compagnie Centerra Gold basée au Canada, l’État kirghiz n’en possède qu’un quart. Pilier de l’économie du pays, la mine emploie 4 000 personnes et contribue à environ 12,5 % du PIB du Kirghizistan. Mais la société canadienne est régulièrement accusée d’irrégularités fiscales et d’avoir violé les normes environnementales. Le gouvernement lui réclame d’ailleurs 3 milliards et demie d’euros d’amende, dont 2,5 milliards pour avoir déversé des déchets sur les glaciers.