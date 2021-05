Peut-on se passer des Etats-Unis au Moyen-Orient ?

Des pourparlers secrets rassemblant les responsables des services de sécurité saoudiens et iraniens ont été organisés depuis janvier 2021 sans aucune participation des États-Unis. Si la nouvelle pousse certains à déplorer un déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient alors même que le président Joe Biden cherche à retirer ses troupes de la région, cela constitue en fait plutôt une bonne nouvelle, tant pour les États-Unis que pour les espoirs de voir revenir le calme dans la région.

Cela pourrait également servir de leçon à la politique étrangère des États-Unis en général. En effet, cela montre que Washington n'a pas nécessairement besoin de s'impliquer dans tous les conflits du monde, que, parfois, son rôle de gardien de la paix ou de médiateur autoproclamé ne fait qu'exacerber les tensions et qu'il vaut quelquefois mieux laisser les pouvoirs locaux résoudre leurs problèmes par eux-mêmes.

Ces réunions secrètes ont été signalées pour la première fois le mois dernier par le Financial Times. Depuis, le site d'information britannique Amwad.media a rapporté que cinq réunions de ce type avaient déjà eu lieu depuis janvier et que certaines d'entre elles avaient également rassemblé des responsables des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de la Jordanie pour discuter de sujets allant de la guerre au Yémen à la sécurité en Syrie et au Liban.

Peu après la publication de ces scoops, confirmés depuis par le New York Times et plusieurs autres journaux, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane –dont le porte-parole a d'abord nié les réunions– a déclaré dans une interview télévisée: «Nous cherchons à avoir de bonnes relations avec l'Iran... Nous travaillons avec nos partenaires de la région pour surmonter nos différends avec ce pays.» Cette semaine, le porte-parole principal du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la République islamique était prête à engager des pourparlers avec l'Arabie saoudite «à tout niveau et sous quelque forme que ce soit».

L'Arabie saoudite et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2016. Leurs dirigeants et diplomates en étaient quasiment venus à se lancer mutuellement des menaces de guerre. En d'autres termes, même si les pourparlers ne donnent pas vraiment de résultats tangibles, le changement politique auquel nous assistons est monumental.

De l'avis général, ce changement proviendrait du fait qu'il est désormais admis que les États-Unis sont en train de se retirer du Moyen-Orient. Un conseiller de Biden m'a expliqué durant la transition entre l'élection et l'investiture que le Moyen-Orient se placerait désormais «loin en quatrième position» dans les priorités de Biden, après l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Sud.

Donald Trump avait également parlé de se retirer du Moyen-Orient, mais il n'avait jamais fermé la porte (et encore moins le portefeuille du contribuable américain) à l'Arabie saoudite. Le principal changement est le durcissement de l'attitude de Biden envers la famille royale. Comme l'a récemment fait remarquer Trita Parsi dans Foreign Policy, «il ne s'agit pas tant de ce que Washington a fait que de ce qu'il a cessé de faire –à savoir, rassurer ses partenaires dans la région, en les assurant d'un soutien inconditionnel même en cas de comportement totalement irresponsable».

Ce que Biden a arrêté de faire, plus particulièrement, c'est de fournir des armes à l'armée saoudienne pour qu'elle les utilise contre les rebelles soutenus par l'Iran au Yémen voisin (le problème de la guerre au Yémen était le principal sujet des premiers pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran). Joe Biden et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont aussi vivement critiqué le meurtre du journaliste américain Jamal Khashoggi par les autorités saoudiennes.

Trump avait pour sa part considéré qu'il s'agissait d'un acte sans conséquence. Les membres de l'administration Biden ont annoncé qu'ils allaient passer en revue toutes les ventes d'armes des États-Unis à Riyad (au contraire, Donald Trump faisait quant à lui pression pour que soit vendues à la famille royale autant d'armes qu'elle souhaitait en acheter).

La décision de Joe Biden marque également une rupture avec la politique de Barack Obama qui, à bien des égards, a perpétué la politique complaisante de Washington à l'égard des intérêts saoudiens –un reste de la politique étrangère américaine remontant à la fin de la Seconde Guerre mondiale– en dépit de son désir ardent de faire «pivoter» la politique extérieure américaine et de moins s'impliquer au Moyen-Orient. Par exemple, afin de calmer les inquiétudes saoudiennes au sujet de sa signature de l'accord sur le nucléaire iranien (qui impliquait la levée des sanctions américaines contre Téhéran), Obama a permis à Riyad d'utiliser des munitions américaines contre les rebelles soutenus par l'Iran dans la guerre au Yémen (il a par la suite regretté cette concession).

Que se serait-il passé si Obama avait rejeté la demande de feu vert des Saoudiens et qu'il s'était simplement contenté de poursuivre ce qu'il considérait être les intérêts des États-Unis –en signant l'accord sur le nucléaire iranien, en se montrant peut-être compréhensif envers les préoccupations saoudiennes, en s'engageant à contrer tout acte d'agression iranienne dans la région, mais en affirmant aussi «Non, nous n'allons pas vous aider à mener votre sale guerre au Yémen»? Les Saoudiens auraient exprimé leur indignation. D'autres puissances sunnites de la région se seraient peut-être jointes à eux. Et puis quoi? Qu'auraient-ils fait pour affaiblir la puissance, l'influence, les intérêts ou les valeurs des États-Unis ?

À une époque antérieure, ils auraient peut-être intensifié leurs hostilités envers Israël, mais ces dernières années, la Couronne saoudienne et les autres puissances sunnites se sont plutôt rapprochées de l'État juif, chez qui elles ont trouvé un partenaire dans leur guerre froide contre l'Iran –qui n'est pas près de disparaître, même si les pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran s'avèrent fructueux.

Laissons de côté les valeurs morales pour un moment. Existe-t-il une seule raison, qui soit strictement géopolitique, pour qu'un président américain satisfasse les intérêts saoudiens lorsqu'ils compromettent ceux des États-Unis? La réponse est non.

Telle semble être la conclusion à laquelle Joe Biden et son équipe sont parvenus. Certes, le président américain continuera à consulter les Saoudiens et les autres puissances sunnites (ainsi qu'Israël) au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien qu'il tente de relancer avec les dirigeants européens (après que Trump l'a enterré). Les puissances sunnites ont également intérêt à ce que ces négociations aboutissent et que leurs intérêts convergent, voire coïncident, avec ceux de l'Occident sur un certain nombre de points. Mais, comme la plupart des pays de la planète (y compris l'Arabie saoudite), les États-Unis doivent privilégier leurs propres intérêts et valeurs –et ils devraient éviter de mettre en jeu ces intérêts et ces valeurs en essayant de régler des différends entre d'autres pays, d'autant plus qu'ils finissent souvent par aggraver les différends en question, comme cela a été le cas lorsque Barack Obama a essayé de calmer les Saoudiens après son accord conclu avec l'Iran.