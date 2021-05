Retrait des troupes étrangères d'Afghanistan ; les talibans se préparent-ils à prendre Kaboul ?

Les représentants du gouvernement afghan et des talibans se sont rencontrés à Doha, au Qatar, en septembre 2020 pour discuter du sort de l'Afghanistan. Le début des pourparlers a suscité de grands espoirs parmi le peuple afghan et a ouvert la porte à l'extinction des armes, mais ces espoirs se sont transformés en désespoir dès les premiers jours de la guerre et de l'impasse des négociations.

Des représentants du gouvernement afghan et des talibans se sont rencontrés à Doha, au Qatar, en septembre 2020 pour discuter du sort de l'Afghanistan. Le début des pourparlers a suscité de grands espoirs parmi le peuple afghan et ouvert la porte à l'extinction des armes, mais ces espoirs se sont transformés en désespoir dès les premiers jours de la guerre et de l'impasse des négociations.

Depuis au moins quatre mois maintenant, les pourparlers entre la délégation du gouvernement afghan et les talibans sont au point mort, et alors que le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan se poursuit, la vague d'attaques des talibans contre les villages et les villes s'est intensifiée.

Alors que les pourparlers de Doha piétinent, que le sort de la conférence d'Istanbul reste incertain et que la guerre éclate dans plus de 20 provinces afghanes, Ashraf Ghani a donné le feu vert à la mise en place d'un gouvernement de transition.

Soyez prêt à faire des sacrifices et des compromis a écrit Ashraf Ghani dans un article publié dans le magazine Foreign Affairs le 4 mai : "Les parties doivent négocier et parvenir à une conclusion sur la mise en place d'une administration transitoire."

Ashraf Ghani croit également au gouvernement de transition : "Le mandat de ce gouvernement de transition doit être de courte durée et prendre fin dès que les élections présidentielles, parlementaires et locales auront permis d'élire une nouvelle direction."

Ashraf Ghani a également déclaré que lui-même ne se présentera pas aux élections organisées par le gouvernement de transition et qu'il est prêt à démissionner avant la fin officielle de sa présidence actuelle.

Shah Hussein Mortazavi, conseiller principal du président afghan pour les affaires culturelles, a déclaré à Zamana qu'Ashraf Ghani a une feuille de route pour la paix et que ce qu'il a décrit dans son article en fait partie : "Le président Ghani a un plan clair pour parvenir à la paix, qui décrit un mécanisme précis pour la négociation, la compréhension, le transfert du pouvoir et l'avenir de l'Afghanistan."

Mortazavi affirme qu'Ashraf Ghani a annoncé qu'il était prêt à former un gouvernement de transition qui pourra transmettre le pouvoir à un gouvernement élu, mais qu'il a des conditions pour atteindre cette étape, dont l'une est un cessez-le-feu permanent.

Le conseiller culturel du président Ghani affirme que les talibans n'ont aucun projet précis pour l'avenir de l'Afghanistan et que les représentants du groupe dans les pourparlers n'ont jusqu'à présent que vaguement déclaré vouloir instaurer un système islamique, ce qui est actuellement le cas en Afghanistan.

Dans son article, Ashraf Ghani fait remarquer que le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan, en plus de susciter des inquiétudes, est aussi une opportunité. Ghani a averti les talibans qu'ils ont choisi "la paix au cimetière" s'ils ne saisissent pas cette opportunité et continuent à faire la guerre.

M. Ghani a déclaré que les forces de sécurité et de défense afghanes combattent les talibans et que ces forces sont pleinement capables de défendre l'Afghanistan.

Bien que le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan doive être achevé d'ici le 11 septembre, selon un plan américano-OTAN, des sources non gouvernementales, dont l'ancien chef de la sécurité nationale afghane Rahmatullah Nabil, ont déclaré que des pourparlers secrets étaient en cours entre les talibans et les États-Unis. Selon ces pourparlers, les talibans insistent pour que le retrait des troupes étrangères soit annoncé le plus tôt possible et d'ici juillet.

Shafiq Hamdam, qui a travaillé pendant un certain temps comme conseiller de l'OTAN en Afghanistan, a déclaré à Zamaneh que les dangers d'un retrait rapide des troupes étrangères d'Afghanistan l'emportent sur les possibilités que Ghani envisage avec optimisme.

"Si les négociations entre le gouvernement afghan et les talibans ne se terminent pas avant le 11 septembre, date à laquelle le retrait complet des troupes étrangères est prévu, il y a un grand danger en Afghanistan, car alors les talibans se préparent à prendre le pouvoir par la guerre."

Selon M. Hamdam, le retrait complet des troupes étrangères d'Afghanistan pourrait être une opportunité pour le pays si un gouvernement de transition ou de paix est établi en Afghanistan avant le 11 septembre.

Interrogé sur le scénario qui attend l'Afghanistan si le gouvernement afghan ne parvient pas à un accord avec les talibans avant le 11 septembre et que les troupes étrangères quittent complètement l'Afghanistan, Shafiq Hamdam a répondu : "Si la communauté internationale laisse l'Afghanistan seul avant qu'un accord de paix ne soit conclu, il est regrettable que l'Afghanistan tombe aux mains des talibans, et je crains une répétition de l'histoire et une guerre civile". "Après le retrait des troupes soviétiques en 1985, les moudjahidines de l'époque ont poursuivi leurs attaques jusqu'au renversement du gouvernement du Dr Najibullah, ce qui a finalement conduit à des guerres civiles sanglantes."

Alors qu'Ashraf Ghani a menacé les talibans de "paix dans le cimetière" s'il insiste sur la guerre, le chef des talibans, Mullah Hebatullah, a publié un message à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, affirmant que le groupe est sur le point de remporter la victoire. .

S'adressant aux combattants talibans, le Mullah Hebatullah a déclaré : "A la veille de la victoire, vous ne devez pas commettre d'orgueil et d'arrogance".

Alors que les attaques des talibans contre les villes et villages afghans se sont multipliées, le chef des talibans a déclaré dans son message de l'Aïd que le groupe est ouvert à toutes les parties et que le dialogue est une priorité pour le groupe.

À la suite du message du chef taliban, le groupe a annoncé qu'il observerait un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Le gouvernement afghan a accueilli ce message en demandant un "cessez-le-feu permanent".

Les talibans ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement afghan, dirigé par Ashraf Ghani, de saboter le processus de paix, ce qui a été mentionné dans le message de l'Aïd du chef taliban.

Le mollah Hebatullah a déclaré : "L'administration de Kaboul a tenté à de nombreuses reprises et de diverses manières de saboter le processus politique actuel et elle continue de le faire."