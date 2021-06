Afghanistan : les villes du nord prises par les Talibans ?

Les talibans sont entrés dans deux capitales provinciales du nord de l’Afghanistan dimanche 20 juin, ont déclaré des responsables locaux, point culminant d’une offensive des insurgés qui a envahi des dizaines de districts ruraux et forcé la reddition et la capture de centaines de forces gouvernementales et de leur équipement militaire ces dernières semaines.

Dans la ville de Kunduz, capitale de la province du même nom, les talibans se sont emparés de l’entrée de la ville avant de se disperser dans ses quartiers. Kunduz a été brièvement prise par les talibans en 2015 et 2016 avant d’être repoussée par les frappes aériennes américaines, les forces d’opérations spéciales et les forces de sécurité afghanes.

« En ce moment, j’entends le bruit des balles », a déclaré M. Amruddin Wali, membre du conseil provincial de Kunduz. « Les talibans sont apparus dans les ruelles et les ruelles de Kunduz, et il y a de la panique dans toute la ville. »

Ces revers surviennent à un moment déchirant pour l’Afghanistan. Les troupes américaines et internationales, désormais principalement basées à Kaboul, la capitale, et à l’aérodrome de Bagram, doivent quitter le pays dans quelques semaines.

À l’ouest de Kunduz à Maimana, la capitale de la province de Faryab, des combattants talibans sont apparus à l’entrée de la ville avant de s’installer dans la périphérie de la ville.

Les talibans se sont affrontés avec les forces de sécurité dans la nuit de dimanche, après une série de prises de contrôle ces derniers jours dans les quartiers environnants de la capitale. Au cours d’une de ces récentes batailles, les talibans ont tué plus de 20 des forces les plus élitistes du gouvernement. Dans un autre quartier, des dizaines de soldats gouvernementaux se sont rendus ensemble après avoir été à court de munitions.

Le retrait imminent des États-Unis signifie que les troupes afghanes se retrouveront sans le type de soutien au combat qui a mis fin à de telles offensives talibanes dans le passé.

« Si des renforts viennent de Kaboul et que des avions soutiennent les forces de sécurité, les talibans ne peuvent pas entrer dans la ville », a déclaré M. Sebghatullah Selab, député de la capitale provinciale de Faryab.

Des combats ont également eu lieu dimanche près de l’entrée de Taloqan, la capitale de Takhar, une province voisine de Kunduz.

Le soutien aérien américain au cours des dernières semaines a été considérablement réduit en raison de règles d’engagement restrictives, et de nombreux avions militaires américains sont maintenant basés en dehors de l’Afghanistan. La puissance aérienne afghane a du mal à compenser la différence.

Au cours des dernières 24 heures, une douzaine de districts sont tombés aux mains des talibans - principalement dans le nord du pays. Depuis le 1er mai, date à laquelle les forces américaines ont officiellement commencé leur retrait du pays, les talibans - par le biais de la médiation locale, d’offensives militaires et de retraites gouvernementales - ont pris plus de 50 districts, selon des données recueillies par le New York Times.

Seul un petit nombre de districts ont été repris par les forces gouvernementales car les défaites ont forcé les commandants afghans à réfléchir au territoire qu’ils peuvent détenir après le départ des Américains.