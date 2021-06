Daech à la conquête de l'Afrique australe ?

Un coup d’œil sur la carte de l’Est du continent africain, et l’on voit la progression des djihadistes depuis la Somalie, sans mentionner ceux de la Syrie et en Irak où ils étaient installés dans leur Califat. Ils partent de Somalie (les shababs), puis passent par le Kenya et la Tanzanie d’où ils ont été chassés, ensuite dans l’Est de la RDC (République Démocratique du Congo), et maintenant, ils sont au Nord du Mozambique, en majorité musulman, dans la province de Cabo Delgado. Là où, depuis 2017, les violences ont fait 2400 morts, dont des centaines décapités, et 600 000 déplacés.

Ouvrons encore plus les yeux, trop souvent rivés sur l’Afrique francophone, l’organisation armée de l’Etat islamique (EI) qui existe toujours, pousse ainsi ses pions un peu partout dans cette région Est et Australe où de nombreux groupes locaux y ont fait allégeance, créant ainsi une plateforme Daech appelée ISCAP depuis 2015 (Islamic State Central Africa Province), dont le but est de conquérir l’Afrique australe… Evidemment l’armée sud-africaine est un rempart puissant qui pourra les arrêter et aussi dans les pays voisins (Botswana, Namibie, Zambie) qui vont riposter avec son aide pour protéger leurs ressources importantes : diamants, uranium et pétrole au nord- Est de la Namibie, exploité depuis peu par Recon Africa (Canada) dans un lieu paradisiaque dans le delta du Kavango à la frontière du Botswana.

Pendant ce temps, l’armée française, 5000 hommes, aidée par quelques soldats européens, se bat au Mali en priorité, mais intervient aussi au Niger et au Burkina Faso. Une tâche complexe puisque des djihadistes se sont infiltrés dans les populations… Néanmoins, ils ont ainsi créé, en une vingtaine d’années, une sorte de toile d’araignée sur une grande région du continent africain, mais sans véritable communication entre eux ce qu’a bien compris le Département d’Etat américain. Il a rebaptisé le groupe très meurtrier de l’Est du Congo, Daech RDC, et ceux du Mozambique appelés Ansar Al Sunna, Daech Mozambique. Ces deux groupes sont inscrits sur la liste des sanctions américaines pour lequel « il est criminel de fournir sciemment un soutien matériel ou des ressources à ces organisations ou de conspirer à cet effet ». Entendons ici, les Russes qui sont intéressés comme ils l’ont fait en Syrie et en Libye sans vrai succès ou en Centre Afrique, en détruisant nombre de bâtiments. Mais les Chinois, qui ont beaucoup investi dans le continent africain pourraient bien être de la partie dans des discussions. Ils pourraient aider les djihadistes avec leurs savoirs, eux qui sont déjà presque partout sur le continent dont ils retirent des ressources importantes qui passent par les routes de la soie et les ports qu’ils ont améliorés. Ils en ont besoin pour leur propre développement…Mais tout cela reste vague et n’est pas encore confirmé.