Kandahar : bienvenue en enfer

Ce matin encore, c’était un adolescent rieur et effronté qui faisait des tours de mobylette et rêvait de devenir médecin. Et puis, il a ouvert la porte pour entrer chez son oncle. Une immense déflagration, et des centaines d’éclats de métal ont explosé sur son visage et son corps. Maintenant, il gît sur un lit d’hôpital et sa peau semble recouverte d’écailles. Ce sont en fait des centaines de petits bouts de chair à vif. Abdoul Nafi est inconscient mais la douleur est telle que, sans même être guidé par l’esprit, son corps se tord, se contorsionne. Ses gémissements, étouffés par le masque à oxygène, deviennent de sourds grognements, ponctués par le tintement de l’équipement médical.

«Quand les talibans ont envahi notre village il y a quelques mois, on a fui car ils s’installaient dans les maisons. Il y avait des combats dans les rues et des bombardements aériens… On ne savait pas qui des talibans, des soldats afghans ou des Américains allaient nous tuer, mais on savait qu’on mourrait… Alors tout le monde a fui», lâche Jan, le frère aîné d’Abdoul Nafi, debout à ses côtés.

Il y a trois jours, l’armée a repris le village et permet déjà aux habitants d’y revenir… Sauf que la plupart des maisons sont piégées.

Un claquement de porte fait sursauter le jeune homme. On amène un vieillard sur une civière roulante: c’est Hajji Hayat Khan, l’oncle d’Abdoul Nafi. Le robuste septuagénaire à l’épaisse barbe grise est recouvert de sang. Machinalement, un médecin à l’air déjà résigné entame un massage cardiaque qui durera cinq minutes. Au gré des pressions, le corps du patriarche ondule et s’affaisse lourdement. Il ressemble à un pantin désarticulé. Heure du décès: 12h20. Jan fait des allers-retours, impuissant, entre les deux lits, entre l’oncle adoré et le petit frère défiguré mais qui peut encore être sauvé.

Un trentenaire qui gisait sur un brancard se dresse d’un coup et pousse un rugissement, avant de s’assoupir à nouveau. Des poignets de ce mort-vivant tombent des lambeaux de chair. Un autre, démineur au sein de la police locale, se réveille peu à peu d’une anesthésie et, découvrant qu’il ne lui reste que le haut de son corps, hurle que sa femme va le quitter, que personne ne s’occupera de lui, implore Dieu de le laisser mourir plutôt que de sombrer dans la pauvreté. En Afghanistan, la plupart des handicapés ne reçoivent pas d’assistance de l’État: il incombe à leurs familles de s’en occuper.

Ici, la mort est partout: menace ou fait accompli, elle infuse les regards, les odeurs, les cris, les gémissements… «Bienvenue en enfer», lâche le docteur Nemat, directeur de l’hôpital. Deux policiers accourent et l’agrippent: «Nous avons entendu que deux de nos collègues ont été amenés dans cet hôpital et qu’ils étaient morts avant même d’arriver. Est-ce que c’est vrai?», demandent-ils, haletant. Le généraliste ne sait trop que leur dire, les renvoie vers un bureau, celui qui tient le registre des admissions, des blessés et des morts dans un immense carnet en papier jauni. Une colonne spéciale sert à spécifier si le patient est un blessé de guerre.

Tous les corps déchirés qui défilent à l’hôpital Maiwand, dans la capitale provinciale de Kandahar, sont des blessés de guerre originaires d’Arghandab. Fin 2020, les talibans se sont emparés du district et de plusieurs localités alentour. La majorité des habitants ont fui, établissant où ils le pouvaient des abris de fortune. Mi-avril, une opération conjointe avec les forces américaines a délogé in extremis les talibans d’Arghandab… Mais la guérilla fondamentaliste a laissé derrière elle des milliers de mines et d’engins explosifs improvisés: Cachés dans les chambres, les écoles, les cliniques, sous les panneaux solaires… Incrustés, parfois, dans les murs détruits par les bombes et reconstruits pour camoufler les pièges. En quarante ans de guerre, une telle concentration d’engins explosifs est inédite, tout comme leur perverse ingéniosité: certaines mines ont été placées à plus d’un mètre de profondeur grâce à une foreuse, pour éviter qu’elles ne soient détectées par les démineurs.

Les talibans n’ont pas l’apanage des massacres: les forces progouvernementales et les bombardements aériens font toujours plus de victimes civiles, dont le nombre depuis un an atteint des seuils records. Les frappes les plus meurtrières sont effectuées par l’armée afghane, moins équipée. Or, c’est cette dernière qui mènera seule les attaques dorénavant: l’armée américaine, qui n’effectuait depuis quelques mois plus qu’environ 10% des bombardements aériens, quitte complètement le pays, à l’instar de toutes les autres troupes étrangères qui formaient et conseillaient les forces afghanes. Washington a promis de continuer l’appui logistique et financier… Mais, en coulisses, les responsables militaires afghans se font peu d’illusions sur la durée de cette aide.