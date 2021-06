Les pays européens rouvrent-ils leurs ambassades en Syrie ?

Plusieurs pays de l’Union européenne s’apprêteraient à rouvrir leurs représentations diplomatiques à Damas. Des initiatives qui n’entrent pas forcément en contradiction avec la politique de l’UE vis-à-vis du régime syrien.

“L’heure est-elle venue pour les chancelleries au nord de la Méditerranée de revoir leur position et de faire revenir leurs diplomates en Syrie ? s’interroge The National Interest. Alors que de plus en plus d’ambassades rouvrent à Damas, l’absence des Européens est très remarquée”, constate le magazine conservateur américain.

Fermées à partir de 2012 après le déclenchement de la guerre en Syrie, les ambassades des pays membres de l’Union européenne sont restées portes closes “à l’exception de celles de la République Tchèque et de la Roumanie”, note le journal libanais L’Orient-Le Jour.

Pour The National Interest, il est ainsi temps que les gouvernements européens, qui ont “essayé pendant plus d’une décennie de déloger le président [syrien] Bachar El-Assad”, cessent “d’ignorer la réalité sur le terrain : le gouvernement syrien devrait encore rester en place un moment”. Grâce à l’intervention de ses alliés russes et iraniens, le régime syrien a repris le contrôle de plus des deux tiers du territoire syrien.

Comme le note le bimestriel américain, certaines monarchies du Golfe comme les Émirats arabes unis, le Koweït et le Bahreïn ont rouvert ces derniers mois leur ambassade à Damas. “Si certains des anciens soutiens de l’opposition syrienne peuvent abandonner une stratégie parce qu’elle a échoué, pourquoi les Occidentaux ne pourraient-ils pas faire de même ?”

La Syrie d’Assad “espère retrouver petit à petit une légitimité internationale”, écrit L’Orient-Le Jour, “mais l’Union européenne (UE) est loin de faire le jeu du président syrien”.