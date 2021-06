Pakistan : le baiser de trop ?

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’événement est au cœur d’une polémique. En mars dernier, deux étudiants s’étaient demandés en mariage sur le campus de l’université de Lahore qui se trouve dans l’est du Pakistan. Un moment qu’ils ont voulu romantique. La jeune femme avait posé le genou à terre, demandé son ami en mariage. Ils se sont ensuite enlacés, un bouquet à la main. La scène a été filmée, partagé sur les réseaux sociaux. Et la sentence est presque immédiatement tombée. Le couple a été renvoyé de l’université pour « sérieuse infraction au code de conduite ». Les deux étudiants ont fait savoir qu’ils avaient reçu des menaces sur internet. Mais tous les deux ne se sont jamais laissés démonter. Au contraire. Dans un tweet, le jeune homme a écrit : « Nous n’avons rien fait de mal et nous ne sommes pas désolés pour cela. »

Le 20 mai dernier, un avion de la compagnie aérienne pakistanaise Airblue quitte Karachi, la mégalopole dans le sud du Pakistan, pour Islamabad. À son bord, la tension monte parce qu’un jeune couple, très amoureux s’embrasse, ce qui va déclencher la colère de certains passagers qui vont se plaindre à l’hôtesse pour exiger que la séance de baisers prenne fin. On imagine bien l’hôtesse embarrassée qui fait part au jeune couple des plaintes des passagers et qui leur demande d’arrêter. Sauf que les amoureux ne le font pas. Ils répondent que personne ne peut leur imposer d’arrêter de s’embrasser et ils continuent tout le long du voyage. L’hôtesse leur offre alors une couverture pour poursuivre sans indisposer les autres passagers.

Au « pays des purs », le conservatisme religieux est la norme pour une grande partie des 220 millions d’habitants. Si des militants de la société civile, des féministes, tentent depuis des décennies de casser certains codes de la société patriarcale, elles peinent face aux plus orthodoxes qui sont nombreux. Il y a quelques jours, un couple s’embrassant dans un avion a déclenché une vive polémique et un débat enflammé sur les réseaux sociaux.

Avec cet incident et celui de l’avion, on a le sentiment qu'un vent de rébellion, venu de la jeunesse essentiellement, souffle contre les codes moraux et religieux. Au Pakistan, les démonstrations d’affection en public entre couples, qu’ils soient mariés ou non, sont considérées comme culturellement et religieusement inacceptables.

Mais ces deux événements ont suscité de vifs débats enflammées et montré que la société pakistanaise est divisée sur la question de savoir si deux adultes consentants sont autorisés à afficher leur affection en public et si s’embrasser en public porte atteinte à la morale.

Dans une société pakistanaise pétrie de conservatisme religieux, on voit vraiment un pays aux deux visages. Une partie de la société est plutôt conservatrice et orthodoxe, et l’autre, libérale et progressiste, mais il s’agit là surtout de l’élite, des personnes qui ont accès à une éducation supérieure dans les plus grandes universités du pays ou à l’étranger. Et cela montre bien la fracture sociale au pays des purs où un baiser en public déchaîne les passions.