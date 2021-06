Ventes d'armes : notre très cher ami MBS ?

Le rapport au Parlement sur les exportations d’armement, publié mercredi, montre une forte baisse des commandes. L’Hexagone reste cependant le troisième exportateur mondial.

Des «chiffres en retrait». Avec 4,9 milliards d’euros de commandes enregistrés en 2020, les ventes d’armes françaises sont en forte baisse par rapport aux années précédentes (8,3 milliards d’euros en 2019, 9,1 milliards d’euros en 2018 et 6,9 milliards d’euros en 2017). Un effet de la pandémie de Covid-19, estime le ministère des Armées qui a rendu public mercredi son rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armement. La France conserve néanmoins sa troisième place sur le podium mondial derrière les Etats-Unis et la Russie, et devant la Chine et l’Allemagne.