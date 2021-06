Yémen : l'île de Périm , trésor de guerre des Emirats ?

La chaîne de télévision Al-Jazeera s’est référée à des images satellites pour faire part des agissements militaires des Émirats arabes unis sur l’île de Périm, également appelée Mayyun, et la base militaire de Sidi Barrani, en Égypte, près des frontières libyennes.

Abou Dhabi serait en train d’installer une base militaire sur l’île stratégique de Périm à l’entrée de la mer Rouge. Cette “violation de souveraineté” montre qu’il est désormais “plus urgent de combattre l’occupation saoudo-émiratie que les houthistes au Yémen du Nord”, estime le site Al-Yemen Net, inhabituellement virulent et qui ne peut être soupçonné de sympathies pour les houthistes. L’information sur l’établissement d’une base militaire émiratie sur l’île yéménite de Périm [ou Mayoun en arabe] n’a pas manqué de provoquer la colère chez les Yéménites. D’autant que le ministre des Affaires étrangères yéménite affirme qu’il n’existait pourtant d’accord avec aucun pays étranger pour permettre l’établissement d’une telle base.

Volant au secours des Émirats, l’Arabie Saoudite a déclaré qu’il n’y avait pas de base, mais simplement une présence militaire sous commandement de la coalition saoudo-émiratie, dans l’unique but de combattre les rebelles houthis et d’assurer la navigation dans le détroit du Bab El-Mandeb.

Mardi 9 mars, Al-Jazeera a publié un rapport, sur son site web, à propos des agissements des Émirats arabes unis sur l’île yéménite de Périm (Mayyun).

Selon Al-Jazeera, les images satellites montrent que les Émirats arabes unis sont en train de faire construire une base militaire aérienne sur l’île de Périm, située dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Al-Jazeera a précisé qu’« après avoir démantelé leur base militaire Assab en Érythrée, les Émirats ont transféré tous les équipements et systèmes qui y étaient déployés sur l’île de Périm et à la base militaire de Sidi Barrani, en Égypte ».

Al-Jazeera s’est ensuite référée à un rapport, rendu par une équipe de spécialistes d’analyse d’images satellites, pour ajouter : « Les Émirats ont sorti tous leurs équipements militaires de la base Assab, y compris leur système de défense antiaérienne Patriot, et leurs avions militaires et ils ont en même temps commencé à faire des constructions militaires sur l’île de Périm, appartenant au Yémen ». Selon le même rapport, les Émirats ont fait construire une piste d’aéroport, longue de 1 800 mètres, sur l’île de Périm avant d’y transférer tous leurs drones en provenance d’Érythrée.

En septembre 2015, les Émirats arabes unis ont implanté une base militaire et un aérodrome dans la ville érythréenne d’Assab, ce qui leur permettait de transférer des forces soudanaises et des armes lourdes au Yémen pendant la guerre déclenchée par la coalition d’agression saoudienne.