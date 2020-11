Londres-Washington: les frères ennemis ?

Pour le Royaume-Uni, qui ressasse en permanence sa soi-disant «relation spéciale» avec les Etats-Unis, la première visite officielle de Donald Trump, qui arrive à Londres ce jeudi, débute sous les plus mauvais auspices. D’importantes manifestations vont recevoir le président américain, y compris un ballon géant en forme de «bébé Donald Trump en colère», qui doit flotter près de Westminster. Pour éviter les protestataires, le président américain va rester le moins possible au centre de Londres et se déplacer essentiellement en hélicoptère.

Le voyage, politiquement très sensible, a dû être reporté à plusieurs reprises. De «visite d’Etat», protocolairement la plus élevée, il est devenu simple «visite officielle», afin de limiter les risques. Il n’est plus question de remonter en carrosse le Mall rejoignant Buckingham Palace, comme l’ont fait par le passé de nombreux chefs d’Etat.

En toute logique, Donald Trump devrait pourtant être un invité parfait pour le gouvernement britannique. Il soutient ouvertement le Brexit. «Ce sera fantastique», déclarait le candidat Trump au lendemain du référendum, par hasard en déplacement au Royaume-Uni ce jour-là. Il a répété plusieurs fois qu’il était favorable à un accord de libre-échange entre Londres et Washington, ce dont les partisans du Brexit rêvent. Et à titre personnel, il aime l’Ecosse, où est née sa mère (et où il possède deux golfs), et il adore la reine, que sa mère adulait.

De quoi faire théoriquement de lui un des piliers de la «relation spéciale», après Churchill et Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, Thatcher et Reagan dans les années 1980, et Blair et Bush dans les années 2000. La réalité est tout autre. «Sur la scène internationale, notre pays est affaibli par le Brexit, explique Nigel Sheinwald, ancien ambassadeur britannique à Washington. Et juste au moment où nous voudrions nous appuyer un peu plus sur l’OTAN, on a Donald Trump qui déstabilise l’ordre établi…»