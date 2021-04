L'enseignement des lettres classiques est-il le parangon de la suprématie blanche ?

Trop dominatrices, trop misogynes, trop racistes, trop blanches – des universitaires américains appellent à s’en débarrasser.

Nous savions qu’il existait une caste d’étudiants analphabètes qui faisait régner la terreur sur les campus américains au nom d’un antiracisme de carnaval et d’une théorie sur la “blanchité” récupérée dans les caniveaux de la sociologie la plus minable. Mais nous ne pouvions pas imaginer que des universitaires, des professeurs, allaient eux aussi participer à la curée de l’homme-blanc-occidental-cause-de-tous-les-maux, et, littéralement, se suicider. L’agrégé de lettres classiques Raphaël Doan a écrit récemment un article dans le Figaro qui nous l’apprend.

Lors d’une conférence, Dan-el Padilla Peralta, professeur d’histoire romaine à Stanford, après avoir incendié la matière qu’il enseigne – coupable de trop de “blanchité” – s’est carrément fait hara-kiri devant une assemblée acquise à la cause : « J’espère que la matière va mourir, et le plus tôt possible. » Johanna Haninck, professeur de lettres classiques de Brown, dit voir dans sa discipline « un produit et un complice de la suprématie blanche. » Enfin, Donna Zuckerberg, spécialiste de la Rome antique et diplômée de la prestigieuse université de Princeton, a dénigré une « discipline qui a été historiquement impliquée dans le racisme et le colonialisme, et qui continue d’être liée à la suprématie blanche et à sa misogynie. » S’immolant avec l’ensemble des travaux universitaires d’histoire et de littérature dans un autodafé qui en rappelle d’autres, elle appelle à « tout détruire par les flammes. »

La folie déconstructiviste ravage tout, y compris les cerveaux qu’on croyait les mieux protégés contre elle. Dans le genre délirant et profondément atteint, on se souviendra qu’il y a quelques mois France Culture twittait des propos stupéfiants pour promouvoir une émission à venir: « On vous ment. Depuis 2000 ans : non, les statues grecques n’étaient pas blanches, mais de toutes les couleurs. L’Histoire nous l’a caché pour promouvoir le blanc comme idéal d’un Occident fantasmé, contre les couleurs symboles d’altérité et de métissage ». Un historien de l’art, Philippe Jockey, y défendait l’idée que la blancheur des statues grecques reflétait en réalité l’expression d’un racisme occidental. Selon lui, la polychromie originelle de ces statues aurait été intentionnellement effacée des mémoires par les Blancs pour valoriser leur couleur de peau. De là à parler d’une “créolisation” statuaire présente depuis la plus haute Antiquité mais volontairement oubliée par des Occidentaux racistes, il n’y avait que la moitié d’un pas qui fut rapidement franchi : « C’est le résultat de 2000 ans d’une histoire réactionnaire, qui place le blanc au cœur de ses valeurs et rejette l’impur, le bigarré, le métissage des couleurs. » Mélenchon et Boucheron, sortez de ce corps !

Dans son article, Raphaël Doan nous apprend que l’université de Wake Forest, en Caroline du Nord, a annoncé que tous les étudiants du département devront désormais suivre un cours intitulé « les classiques au-delà de la blanchité. » Ce cours de redressement culturel portera sur « les préjugés selon lesquels les Grecs et les Romains étaient blancs, la race dans les sociétés gréco-romaines, le rôle des classiques dans les politiques raciales modernes, et les approches non-blanches des lettres classiques.» Au train où vont les délires, soyons fous, rions un peu et imaginons les sujets des prochains cours: “la misogynie (ou le validisme) dans le théâtre grec”, “le validisme (ou la misogynie) dans les arènes romaines” , ou… “la culture du viol dans le théâtre grec et les arènes romaines”.