Bamiyan : la restauration des bouddhas est-elle possible ?

En mars 2001, les talibans détruisaient les trois bouddhas géants de la vallée de Bâmiyân, en Afghanistan. Pour la première fois, le saccage d’un site patrimonial exceptionnel était médiatisé à des fins politiques. Vingt ans après, qu’est devenu le site de Bâmiyân ?

Le 11 Mars 2001, les talibans filmaient l'explosion des deux bouddhas géants de la falaise de Bâmiyân, en Afghanistan. Des statues qui ont veillé pendant des siècles sur la vallée. Des images restées gravées dans les mémoires. "Si vous demandez à toute personne d'essayer de se rappeler les images les plus fortes de destruction du patrimoine, vous allez avoir la destruction de Bâmiyân, assure Ernesto Ottone, sous-directeur général pour la culture à l'Unesco. Et ça, c'est une réalité pour notre génération ou des générations futures."

Construits entre le IVe et le VIIIe siècle, les bouddhas, dont le plus grand mesure 53 mètres de haut, font de Bâmiyân un haut lieu de la religion bouddhiste. Situé sur la route de la soie, les trois statues monumentales sont témoins du passage des commerçants et des pèlerins, de l'arrivée de l'islam dans la région au IXe siècle, du passage de la horde mongole au Moyen-Âge et de l'occupation soviétique au XXe siècle.

Suite au choc provoqué par cette destruction, en 2003, Bâmiyân a été simultanément classé au patrimoine mondial de l'Unesco et inscrit sur la liste des sites en péril. Depuis, 27 millions de dollars ont été investis pour sa sauvegarde, le Japon étant le plus gros contributeur avec 14 millions de dollars. De l'argent utilisé notamment pour consolider la falaise. "Ces 15 dernières années, les experts ont essayé de sauver les niches où étaient conservés les bouddhas, puisqu'ils ont été complètement détruits et il y avait des risques de pertes complètes de tout l'entourage qu'il y avait autour de ces bouddhas", détaille Ernesto Ottone.

Vingt ans après, la restauration du site n'est donc pas achevée. Le débat sur la reconstruction des bouddhas se poursuit entre experts et au sein des communautés locales. Une reconstruction qui paraît de plus en plus improbable avec le possible retour au pouvoir des talibans.