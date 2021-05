Afghanistan : le retrait des Etats-Unis laisse-t-il la place aux Talibans ?

Les premiers jours du retrait américain ont été marqués par une recrudescence des affrontements entre l’armée afghane et les talibans, alors que ces derniers continuent d’entretenir le flou sur leurs intentions.

C’était dimanche 2 mai, l’image marquante du début du retrait américain d’Afghanistan, lancé officiellement la veille : la descente des couleurs américaines sur la base militaire du camp Antonik, dans la volatile province de Helmand, et leur remplacement par le drapeau noir, rouge et vert de l’Afghanistan.

Cette cérémonie de passation aux forces armées afghanes a été vite éclipsée par la recrudescence des violences dans cette région volatile du sud du pays. Des affrontements entre les talibans et les forces de sécurité afghanes, qui ont déployé durant le week-end des commandos et l’aviation dans la région, auraient, selon Kaboul, fait près de cent morts dans les rangs talibans. Ces derniers se seraient emparés, au même moment, d’au moins dix avant-postes de la région. L’offensive a, dans les jours suivants, forcé plus d’un millier de familles à fuir, pour se réfugier, d’après les autorités locales, dans la capitale régionale, Lashkar Gah.

« C’était attendu », assure Jonathan Schroden, directeur de programme au think tank américain CNA et auteur de plusieurs rapports sur le conflit afghan rédigés pour le gouvernement américain. « Les talibans avaient cet accord assurant que les États-Unis seraient partis au 1er mai, et je pense qu’ils augmentent le niveau de violence pour maintenir la cohésion de leurs troupes, pour éviter de donner l’impression qu’ils restent sans rien faire pendant que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements ».

Pour cet analyste, il s’agit d’une stratégie de circonstance des talibans qui d’ailleurs ne cherchent pas à s’attaquer directement aux troupes étrangères : « ce n’est pas dans leur intérêt de lancer des attaques massives alors que les États-Unis se retirent : vous ne voulez pas empêcher votre ennemi de faire ce que vous voulez qu’il fasse ». L’avis est vraisemblablement partagé par le Pentagone qui parlait, le 3 mai, « d’attaques de harcèlement d’une ampleur limitée », alors que moins d’une centaine de troupes américaines avaient, en début de semaine, quitté le pays.

Pour l’heure, les intentions des talibans restent floues. « Ils poussent fort pour prendre le contrôle des autoroutes, pour ensuite s’emparer de villes et, sans doute, à terme encercler Kaboul et obtenir une victoire militaire », juge depuis la capitale afghane Rahmatullah Nabil, entre 2010 et 2015 à la tête du service de renseignement afghan. « Mais il y a des talibans qui ont gagné en maturité ces dernières années, et qui ne veulent pas aller aussi loin », nuance-t-il, citant la crainte d’un isolement international qui s’accompagnerait de problèmes financiers.