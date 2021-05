Vers une normalisation des relations entre l'Egypte et la Turquie ?

Des discussions ont eu lieu début mai au Caire entre des diplomates turcs et égyptiens en vue de la normalisation des relations entre les deux pays. L’Egypte et la Turquie sont en froid depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi.

C'est le premier pas vers une normalisation des relations entre la Turquie et l’Egypte, mais rien n’est encore gagné. Le communiqué final de la rencontre inédite entre les délégations des deux pays parle de discussions "franches" et "profondes".

Au programme, les questions bilatérales mais aussi les problèmes régionaux. Et ils sont nombreux : la Syrie, l’Irak et la Libye notamment, où Ankara et Le Caire soutiennent deux camps opposés. Mais depuis la nomination en mars d'un nouveau Premier ministre libyen, Le Caire comme Ankara se sont montrés plus ouverts à un règlement politique à Tripoli.

Ce rapprochement a été rendu possible grâce à une situation d’apaisement au Moyen-Orient. Le Qatar, principal allié de la Turquie dans la région, et les Emirats arabes unis qui soutiennent l’Egypte semblent s’inscrire dans une approche moins belliqueuse.