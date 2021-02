Arabie Saoudite : un nouveau projet hôtelier pharaonique éco-responsable ?

Lorsque le projet sera terminé, en 2023, Coral Bloom comprendra 50 resorts, aux quelques 8 000 chambres d’hôtels, et environ 1 300 résidences qui seront réparties sur 22 îles différentes, et six sites à l’intérieur des terres. Marinas de luxe, parcours de golf et loisirs en tout genre : Coral Bloom veut devenir une destination à part entière. Mais une destination durable et respectueuse de son environnement.

La pandémie de coronavirus n’a pas refroidi les ambitions touristiques de l’Arabie Saoudite. Le royaume vient en effet d’annoncer le lancement du projet Coral Bloom, qui accueillera ses premiers visiteurs dès la fin de l’année 2022. Installé sur l’île de Shurayrah, porte d’entrée de la Mer Rouge, Coral Bloom abritera 16 hôtels à la fin de sa première phase de développement, prévue fin 2023. Les travaux de construction d’un aéroport international et de quatre premiers établissements hôteliers « sont déjà bien avancés », selon un communiqué de The Red Sea Development Company, la société qui pilote le projet.

C’est en tout cas l’un des volets les plus importants du projet présenté. Selon John Pagano, le PDG de TRSDC, « il est primordial que [l’île de Shurayrah] établisse la norme en termes d’architecture révolutionnaire et de conception durable, non seulement pour [notre] destination, mais également à l’échelle mondiale. Nous voulons aller au-delà de la simple protection de l’environnement, et réfléchir à une toute nouvelle approche, encore plus responsable ».

Ainsi, les aménagements seront pensés pour servir le produit touristique et protéger les lieux environnants (création de plages et de lagons pour lutter contre la montée des eaux, protection des mangroves, construction des hôtels en matériaux légers, biodiversité…). « Il est important de noter que les changements évoqués visent uniquement à préserver ou à améliorer l’environnement actuel de l’île, sans endommager aucun habitat ou rivage naturel », assure TRSDC. La société s’est engagée à reverser un bénéfice net de conservation de 30% d’ici 2040, pour « poursuivre les travaux de restauration et de préservation de l’environnement et des espèces qui y vivent ».

Sur le plan purement hôtelier, les établissements seront « nichés dans le paysage », mettant en scène « la nature spectaculaire » de l’île de Shurayrah, sans immeubles, et sans couloirs intérieurs. Pilotés par des grands groupes hôteliers internationaux, devront avoir l’impact le moins important possible sur leur environnement. Avec Coral Bloom, l’Arabie Saoudite confirme son ambition touristique, qui fait partie d’un vaste programme de modernisation du pays, baptisé « Vision 2030 ».