Le Sahara occidental au coeur des nouvelles menaces terroristes ?

La reprise des tensions au Sahara occidental, entre les militants sahraouis du Front Polisario et le Maroc, depuis le mois de novembre dernier, pose la question d’un risque d’escalade dans une région où la donne sécuritaire est si sensible et si inflammable. Le terrorisme, les violences intercommunautaires, l’immigration clandestine et les trafics illégaux sont des défis communs à tous les pays de la zone sahélo-saharienne et du Maghreb.

L’instabilité du Sahara occidental où le plus grand danger est incarné par Adnane Abou Walid al-Sahraoui et son groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS), adossé à l’instabilité régionale, a d’ailleurs encouragé la « jihadisation » d’une partie de la jeunesse sahraouie. Une escalade des tensions entre le Front Polisario et le Maroc bénéficierait donc, en premier lieu, aux organisations terroristes agissant dans la région.

Le problème est qu’au contexte explosif du Sahara occidental s’ajoute le poids des relations conflictuelles entre Rabat et Alger qui reste l’un des principaux soutiens du Polisario. Bien que l’Algérie avance des arguments idéologiques de lutte anticoloniale pour justifier ce soutien, le pays semble surtout engagé avec le Polisario pour des intérêts politiques et stratégiques inavoués. En effet, ne souhaitant pas revenir sur la question de ses frontières avec le Maroc, le maintien d’une tension de basse intensité autour du Sahara occidental lui permet d’éviter les potentielles velléités du Royaume à ce sujet. L’opposition entre les deux puissances du Maghreb demeure donc un frein à la résolution du dossier sahraoui ainsi qu’aux échanges régionaux en matière de préservation de la paix, de libre-circulation et d’économie.

Pourtant une coopération à l’intérieur du Maghreb ainsi qu’entre le Maghreb et les pays du Sahel seraient la clé d’une meilleure appréhension des menaces sécuritaires pesant sur la région et qui sont, de facto, interconnectées. Alors que le sommet du G5 Sahel vient de se tenir à N’Djamena (Tchad), l’implication du Maroc autour de la région sahélo-saharienne (caractérisée par une collaboration sud-sud et nord-sud) se démarque. Après avoir fait face à un grand nombre d’attaques terroristes dès 2003, le gouvernement marocain a su détecter les foyers extrémistes et mettre en place une restructuration de la sphère religieuse par l’État (notamment avec la formation de ses imams), et des procédures pénales plus sévères en matière de terrorisme.

Ces différentes initiatives lui ont permis de s’impliquer de façon proactive sur la scène internationale. Le royaume chérifien est désormais un partenaire clé de la coopération euro-méditerranéenne et continentale en matière d’anti-terrorisme et d’immigration. Il s’est également impliqué au niveau régional par son entrée au sein de l’Union africaine en 2017, suivie de sa demande d’intégration, la même année, au sein de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). L’ensemble de ces éléments font du Maroc un partenaire de premier plan pour les pays de la région, l’Europe et les États-Unis.