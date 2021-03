Chine : incursion maritime près des Philippines ?

Les Philippines ont accusé hier la Chine d’une « incursion » de plus de 200 embarcations paramilitaires près d’un récif disputé dans la mer de Chine du Sud, dans une rare réprimande envers leur grand voisin. Les gardes-côtes philippins ont détecté les bateaux « en formation en ligne » près du récif Whitsun, à quelque 320 km à l’ouest de l’île de Palawan, le 7 mars. « Nous appelons la Chine à immédiatement cesser cette incursion et à rappeler ces bateaux qui violent nos droits maritimes et s’infiltrent dans notre territoire souverain », indique un communiqué du ministre philippin de la Défense, Delfin Lorenzana. « Ceci est clairement une action provocatrice visant à militariser la zone.

Il s’agit de territoires qui se trouvent largement à l’intérieur de la Zone économique exclusive (ZEE) des Philippines ». Le gouvernement réfléchit à « la réaction appropriée » pour protéger les pêcheurs philippins et les ressources marines du pays, et maintenir la paix et la stabilité de la région. Le ministre des Affaires étrangères philippin Teodoro Locsin a déclaré sur Twitter avoir émis une protestation diplomatique concernant ces embarcations. La présence de 220 « navires de la Milice maritime chinoise » a été annoncée samedi par une agence gouvernementale philippine chargée de surveiller les eaux contestées.

Contactée par l’AFP, l’ambassade de Chine à Manille n’a pas répondu.

«Alors que la météo était bonne à ce moment-là, les navires chinois massés autour du récif ne montraient aucune activité de pêche», selon l’agence.